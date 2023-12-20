Росіяни активізувалися на ще одному напрямку: кидають у бій усю наявну техніку

Окупанти мають намір відбити втрачені позиції на півдні.

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Росія пішла у новий наступ / Колаж Главреда, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти протягом останніх днів активізувалися на Запорізькому напрямку. Ворог намагається відбити у ЗСУ раніше втрачені позиції, зазначив в ефірі телемарафону спікер військ "Таврія" Олександр Штупун.

Відповідаючи на запитання, чи задіює противник розконсервовану радянську техніку, Штупун відповів, що Росія кидає у бій "усе, що є".

На Авдіївському напрямку відбито 26 атак противника, всього - 35 (враховуючи, що ЗС РФ сунуть і з півночі, і з півдня). А ось на Мар'їнському напрямку триває стримування ворога у районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Там відбито 13 атак.

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Росіяни активізувалися у районі Новопокровки і Роботиного.

"Також останнім часом ворог активізувався на Запоріжжі - намагається відбити раніше втрачені позиції. За минулу добу там 12 разів проводив безуспішні штурми в районі Новопокровки і Роботиного", - зауважив Штупун.

Ситуація на фронті

Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, окупанти незначно просунулися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки.

Як писало AP, Росія нарощує можливості своїх військ для ведення війни проти України взимку. Путін "сподівається", що постійний військовий тиск, політичні зміни на Заході і глобальна увага до війни Ізраїлю з ХАМАС нібито змусять Київ піти на поступки Москві.

Як зазначив генерал Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку РФ бажає захопити Часів Яр, на Лиманському тривають бої біля Макіївки, а на Харківщині противник намагається вийти до Куп'янська.

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