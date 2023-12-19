"РФ переважає в озброєнні та живій силі": Сирський назвав найближчі цілі окупантів

Загарбники націлилися на те, щоб спробувати захопити низку українських населених пунктів найближчим часом. Ситуація на фронті складна.

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Сирський назвав найближчі цілі окупантів/ колаж: Главред, фото: Telegram Сирський, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

На Куп‘янському, Лиманському і Бахмутському напрямках відбуваються найбільш запеклі бої. Ситуація на фронті зараз складна – російські окупанти переважають нас як в озброєнні, так і в особовому складі.

Про це зазначає командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram. Він розповів, які населені пункти хочуть захопити російські загарбники.

Сирський зазначив, що Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для окупантів. Там вони зосереджують основні зусилля, а для проведення штурмів використовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту і сформовані з колишніх злочинців підрозділи "Шторм z" та "Шторм v".

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За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, ворог ставить собі за мету на цьому напрямку наступ на населений пункт Часів Яр, після чого окупанти хочуть піти на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на кордони Донецької області.

Активні бої тривають також на Лиманському напрямку. Там окупанти перейшли до постійних атак на позиції українських військ в напрямках Макіївки і Тернів. Крім цього, ведуться бойові дії на Сіверському напрямку.

Сирський зазначає, що загарбники під час проведення штурмів активно застосовують техніку, а українські військові постійно знищують цю техніку.

Також окупанти не припиняють щодня проводити штурми в районі Синьківки. Вони хочуть захопити це село на Харківщині, щоб далі створити там плацдарм для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Доводиться воювати в умовах переваги ворога

У той же час Сирський зазначив, що ситуація на фронті складна, доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

"Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення ворога ми з командирами прийняли безпосередньо в районах бойових дій. На всіх трьох напрямках наші війська тримають оборону та знищують ворога. Противник несе великі втрати, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в’язнів", – розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він зазначив, що окупанти продовжують наступ, незважаючи на щоденні втрати в особовому складі та техніці.

"За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів", – розповів Сирський.

Він наголосив, що, на відміну від ворога, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

"А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій", – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що росіяни мають незначні успіхи біля Кліщіївки та Андріївки. Окупанти продовжують наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але просунутись їм не вдалося.

Нагадаємо, раніше командувач ЗС Латвії заявив, що РФ не збирається закінчувати війну в Україні і назвав причину. Бойові дії не будуть заморожені, поки у Росії є можливість мобілізувати своїх жителів на фронт, сказав він.

Також раніше командир "Азова" Денис Прокопенко звернувся до українців з важливою заявою. Прокопенко закликав українців зняти рожеві окуляри, адже ця війна може затягнутися і далі на роки.

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