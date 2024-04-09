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Росія зосередилась на ударах по трьох областях, є "затишшя" у масованих атаках

Яна Ставська
9 квітня 2024, 18:21
Ворог продовжує розвідувати українську територію і завдавати ударів по критичній інфраструктурі.
Росія зосередилась на ударах по трьох областях, є
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Російські окупанти наразі зосередилися на повітряних атаках на прифронтові території - ідеться про Харківську, Запорізьку та Херсонську області.

Як зауважив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, для цих ударів РФ використовує усі наявні засоби ураження.

"Ворог постійно продовжує атакувати прифронтові території. А саме - Харківщину, Запорізьку та Херсонську області, використовуючи для цього і керовані авіабомби, і зенітні ракетні системи типу С-300, які перепрограмовані для ураження саме наземних цілей, а не для ураження цих цілей, які знаходяться у повітрі", - сказав він.

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Однак, за словами Євлаша, спостерігається певне "затишшя" у комбінованих ударах РФ по Україні.

"Також щодо використання БПЛА типу "Шахедів". Зараз ми відслідковуємо певне затишшя, коли ворог не використовує масованих комбінованих ударів, а застосовує лише Шахеди для розвідування територій та ураження нашої критичної інфраструктури", - відповів представник Повітряних сил.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Для ударів по Харкову ворог використовує усі наявні сили та засоби ураження.

"Найбільш ефективним захистом можуть бути, як зазначив президент, системи Patriot. Вони дозволять нам боротися безпосередньо з носіями і, перш за все, чинити психологічний тиск на пілотів, які залітають близько до лінії зіткнення та скидають ці КАБи на наші мирні міста", - зазначив Євлаш.

Вибухи 9 квітня - останні новини

Російські окупанти у вівторок, 9 квітня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. За даними Харківської ОВА, прилетіло по обʼєкту промисловості. Серед постраждалих - працівники підприємства.

Цього ж дня ворог обстріляв Полтавську громаду. Ворог вдарив прямо по цивільному будинку. Окупанти вбили щонайменше одну людину та поранили мінімум 10 людей. Серед постраждалих є діти - троє.

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