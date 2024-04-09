10 постраждалих, серед них є діти: РФ вдарила по будинку в Полтавській області

Внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. Вже відомо про щонайменше одну загиблу людину.

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Росіяни вдарили по житловому будинку в Полтавській області / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Російські окупанти обстріляли Полтавську громаду. Ворог вдарив прямо по цивільному будинку. Там є загиблі та поранені, серед них є діти. Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Внаслідок ворожої атаки була зруйнована покрівля будівлі, також пошкоджено декілька сусідніх будинків.

Окупанти вбили щонайменше одну людину та поранили мінімум 10 людей. Серед постраждалих є діти - троє.

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Росіяни атакували Полтавську область / фото: скріншот

Слід зазначити, що із сусіднього будинку вдалося врятувати ще одну людину.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В Повітряних силах ЗС України відзначили, що робота сил ППО відбувалась на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одеському районі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали удару по об'єкту комунального господарства на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання та адмінбудівля.

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