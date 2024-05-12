Росія знову підняла бойову авіацію: у кількох містах - вибухи

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

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У Сумах прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російські окупанти у неділю, 12 травня, вдарили по Сумах ракетою, ідеться у повідомленні ОВА. Також повідомляється про вибухи у Харкові.

Вибухи у містах прогриміли після оголошення тривоги. В той момент Повітряні сили попереджали про значну активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках і активність розвідувальних БПЛА ворога.

Як зауважують у Сумській ОВА, приліт прийшовся по околицях міста. Попередньо - без жертв.

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"Сьогодні, 12 травня, ворог знову завдав ракетного удару по околиці міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо - без жертв", - вказують в адміністрації.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пише про завдання росіянами ударів по місту і передмістю. Громадян просять перебувати в укриття до "відбою".

Новини з фронту - яка обстановка у прикордонних областях

Рано-вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксувалось угрупування ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

Станом на ранок 12 травня збільшилась кількість населених пунктів на Харківщині, які прострілюються силами ворога. Вовчанськ, Липці та усі населені пункти північного прикордоння перебувають під цілодобовим вогнем російських окупантів. Ситуація складна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ситуація на фронті "складна". ЗСУ ведуть "жорстку оборону" - для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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