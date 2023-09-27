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Росія влаштувала судилище для 24 полонених "азовців" у Ростові

Яна Ставська
27 вересня 2023, 16:43 оновлено 27 вересня, 16:49
Окупанти погрожують українським захисникам "пожиттєвим" вироком.
Росія влаштувала судилище для 24 полонених 'азовців' у Ростові
Росія знову порушує Женевську конвенцію / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Окупанти влаштували публічне судилище для 24 полонених бійців українського батальйону "Азов" у Ростові-на-Дону.

На ворожих ресурсах з'явилося відео нібито допиту "підсудних". У ролику - змарнілі воїни сидять "у клітці", слухаючи "аргументи" представників російського так званого правосуддя.

Серед "підсудних" - 13 українських чоловіків-військовослужбовців та жінок-військових. Ще двох українських захисників "судять заочно".

відео дня

Це не перше засідання в абсурдній й незаконно порушеній ворогом кримінальній "справі" за статтями про нібито "насильницьке захоплення влади" та "участь у терористичній організації" (оскільки "Азов" у країні-агресорці визнано "терористичною організацією"). "Слухання", усупереч усім законам ведення війни, розпочались влітку 2023 року. Окупанти погрожують українським захисникам "пожиттєвим" вироком.

"Азовці" у російському полоні

Після багатомісячної героїчної оборони оточеної ворогом "Азовсталі" українські захисники, зокрема "азовці", за погодженням з військово-політичним керівництвом України, у травні 2022-го здалися в полон.

Тоді росіяни погрожували відкриттям кримінальних справ проти українських військових, що суперечить міжнародному законодавству через їхній статус військовополонених.

Протягом наступних місяців Україні вдалося повернути частину оборонців Маріуполя, в тому числі командування "Азову", які вели бої в оточеному росіянами місті. Станом на вересень 2022-й Україна повернула 215 українських захисників Маріуполя, зокрема понад 100 бійців "Азову", з них - 5 командирів Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергію Волинського, Дениса Шлега та Олега Хоменка.

Командирів погодилися віддати в обмін на кума Путіна Віктора Медведчука і за умови їхнього перебування у Туреччині на період війни. Однак у липні 2023-го воїнів вдалося повернути в Україну.

Повідомлялося, що звільнені захисники Маріуполя планують повернутися на поле бою.

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