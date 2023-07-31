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Звільнені захисники Маріуполя повернуться на поле бою - командувач Нацгвардії

Андрій Ганчук
31 липня 2023, 12:30 оновлено 31 липня, 12:34
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Заборон на участь командирів оборони Маріуполя в боях з окупаційними військами Росії не надходило, сказав командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Командири оборони Азовсталі
Командири оборони Азовсталі, брифінг у Львові 8 липня після їхнього повернення з Туреччини / соцмережі

Командири оборони Маріуполя, які повернулися в Україну з Туреччини та російського полону, готуються до виконання завдань. Жодних заборон на їхню участь у війні з агресором Росією немає. Однак поки що не можна сказати, коли вони вийдуть на поле бою. Про це заявив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

В інтерв'ю Українській правді він дав зрозуміти, що командири Азова візьмуть участь у бойових дії проти країни-окупанта Росії. Воювати їм ніхто не забороняє.

"Денис (Прокопенко на позивний "Редіс"), він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші. Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює. Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все", - пояснив ситуацію Півненко.

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Також журналісти уточнили, коли можна буде побачити на полі бою командира Азова Дениса Прокопенка, на що командувач НГУ сказав, що все залежить від ситуації на фронті.

"Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже", - підкреслив Олександр Півненко.

Командири Азовсталі повернулися з Туреччини в Україну

Командири оборони Азовсталі та Маріуполя 8 липня Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Олег Хоменко та Денис Шлега повернулися в Україну. Про їхне повернення з Туреччини, де вони перебували під патронатом глави держави Реджепа Ердогана, повідомив президент Володимир Зеленський.

Увечері того ж дня захисники Маріуполя прибули до Львова. Вони взяли участь у брифінгу з президентом Зеленським та молебні до 500-го дня війни.

Командир Азова Денис Прокопенко Редіс тоді сказав, що захисники Азовсталі готові повернутися на поле бою.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово в бою", - підкреслив Прокопенко.

Інші новини:

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