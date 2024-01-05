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КНДР могла передати Росії балістичні ракети: у ЗСУ оцінили ситуацію

Андрій Ганчук
5 січня 2024, 11:43
Озброєння, які Північна Корея передасть агресору Росії, навряд чи будуть істотно відрізнятися від того, що ворог вже застосував, сказав Юрій Гнат.
Гнат, ППО
ЗСУ поки що не підтверджують факт застосування військами РФ ракет від КНДР - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, АрміяInform

ЗСУ поки що не можуть підтвердити застосування окупантами Росії балістичних ракет, отриманих від КНДР. Фахівці вивчать уламки, після чого стане відомо, чи був такий факт. У Північної Кореї багато озброєнь, зроблених на базі радянських технологій, тому навряд чи передане російським військам буде суттєво відрізнятися від того, що ворог вже застосував. Про це заявив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що зараз немає точної інформації про застосування окупантами балістичних ракет від КНДР.

"Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки і тоді вже можна буде говорити, чи є такий факт чи ні. Поки що не можу цього підтвердити", - зазначив Ігнат.

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За його словами, зброя від КНДР навряд чи буде суттєвоо відрізнятися від озброєнь, які війська РФ вже застосували на полі бою.

"Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж Північну Корею, багато там радянського, багато технологій передав ще Союз. Можливо, навіть ідентично. Тому очікувати чогось більш нового навряд чи варто. Від того ж "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не занадто", - підкреслив Юрій Ігнат.

Навесні Іран може дати РФ балістичні ракети

Раніше The Wall Street Journal розповіли, що Іран навесні може передати Росії балістичні ракети малої дальності. Москва і Тегеран продовжують вести перемовини щодо питання.

Ракети Росії від КНДР

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі 4 січня заявив, що Росія застосувала проти ЗСУ на полі бою ракети, які вона отримала від КНДР. За його словами, 30 грудня окупанти запустили мінімум одну таку ракету по Україні.

Американське видання The Washington Post з посиланням на американських чиновників повідомляли, що Північна Корея могла передати РФ кілька десятків балістичних ракет для ударів по території України.

"Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і декілька десятків балістичних ракет, а Росія запустила кілька балістичних ракет по Україні", - написали журналісти.

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новини КНДР балістичні ракети війська Росії війна Росії та України Юрій Ігнат
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