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"Ворог змінює акценти атаки": у ЗСУ розповіли про нічний удар дронами по Україні

Альона Вороніна
7 січня 2024, 11:33
Не усі дрони вдалося збити під час нічної атаки. РФ змінює акценти ударів – атаки зараз менше спрямовані на західну Україну, а більше на прифронтові території.
'Ворог змінює акценти атаки': у ЗСУ розповіли про нічний удар дронами по Україні
У ЗСУ розповіли про нічний удар дронами по Україні/ колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Російські окупанти у ніч на неділю, 7 січня, атакували Україну дронами і ракетами. Загалом вони запустили вночі 28 безпілотників "Шахед" і 3 ракети. У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що російські загарбники змінили акценти атак і минулими днями більше били по прифронтових територіях.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що українська ППО збила 21 безпілотник з 28. На жаль, не усі безпілотники вдалося збити, каже речник.

"Типова атака, не відрізняється показник від 5 числа. Фактично, однакова картинка. 21 дрон знищено. На жаль, не всі. Ворог змінює акценти атаки на прифронтові території. Не завжди дрони летять на Хмельниччину чи далі на захід. А от Херсонщина в минулі дні була атакована дронами, Дніпропетровська область, коли влучило в житловий будинок, і так далі. Тому такий відсоток є типовий для знищення ударних БПЛА", – зазначив Ігнат.

відео дня

Речник Повітряних сил розповів, що до знищення ворожих безпілотників залучалися вогневі групи сил оборони. Він пояснив, що зараз такі вогневі групи є основою для знищення ворожих дронів, адже нам потрібно економити зенітні керовані ракети.

"Залучались мобільні вогневі групи сил оборони. Вони зараз є тою основою, яка знищує ворожі БПЛА, саме на них розраховуємо для того, щоб заощаджувати наші зенітні керовані ракети, які є доволі дефіцитними для нас при таких масованих атаках, які були 29 та 2 числа. Нам потрібно раціонально використовувати озброєння, яке нам постачають західні партнери, на цьому ми завжди наголошуємо", – сказав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, 6 січня країна-агресорка РФ вдарила ракетами по будинках в Покровському районі Донецької області. Російські окупанти вдарили ракетами по місту Покровськ та селу Рівне в Донецькій області. Внаслідок удару загинули мінімум 11 людей, серед них 5 – діти. Ще вісім людей поранені.

Раніше у Силах оборони півдня повідомили, що РФ готує новий масований удар. За словами прес-секретаря ОК "Південь" Наталії Гуменюк, окупанти почали виводити ракетоносії в акваторію моря, а це може свідчити про підготовку наступного ракетного удару.

Також раніше повідомлялося, що Росія запускала по Україні північнокорейську "балістику". У США мають інформацію, що Росія отримала та вже застосовувала по Україні отримані від Північної Кореї балістичні ракети. Як заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, КНДР передала країні-агресорці "певну партію балістичних ракет і пускових установок до них".

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війна в Україні дрони вторгнення Росії ракетний удар Юрій Ігнат
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