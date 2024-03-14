Росія не виводить кораблі у Чорне море: у ЗСУ розкрили, що відбувається

У військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в Азовському морі чергує один корабель для охорони Кримського мосту.

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Куди поділись кораблі російського флоту з Чорного моря / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що станом на 14 березня росіяни вже сім днів не виводять кораблі на бойове чергування у Чорне море.

"Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличке завдання, відновлювали там бонові загородження, але, знов таки, саме виходів у море зараз немає", - сказав речник ВМС ЗСУ для Суспільного.

Він додав, що в Азовському морі чергує один корабель для охорони Кримського мосту. Втім він прикриває міст лише з півночі.

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Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Ситуація в Чорному морі: що відомо

Нагадаємо, що воїни ССО підірвали радіолокаційну станцію окупантів у Чорному морі. Спецоперацію "Цитадель" проводили вночі. Внаслідок цього була знищена РЛС та обладнання, яке допомагало ворогу атакувати південь України дронами.

у ГУР показали, як віджали у росіян "Вишки Бойка" та вибили їх у Чорному морі. Відомо, що звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалося не з першої спроби. У підсумку бійцям спеціального призначення вдалося здобути там важливі трофеї та розвіддані.

Північна частина Чорного моря перейшла під контроль України. Українські сили оборони зробили і досягли те, що раніше здавалося зовсім нереальним і недосяжним. Такий висновок про українських захисників озвучив Кирило Буданов.

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