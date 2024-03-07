'Лінія фронту буде рухатися на захід': Гетьман розкрив можливий прорив оборони ЗСУ

Олексій Гетьман розповів, що росіяни планують до літа мобілізувати ще 300-500 тис. людей.

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Лінія фронту може суттєво змінитись / колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, скріншот: deepstatemap

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що зараз ЗСУ потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу прорвати оборону.

"Нам потрібно будувати фортифікації, тримати оборону, а вже на наступний рік переходити до контрнаступальних дій. Тобто весь світ готується до серйозних бойових дій. Наразі нам потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу пролізти там, де він намагається атакувати. Ми віримо, що зможемо це зробити, але, на жаль, є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід. Росіяни планують до літа мобілізувати ще 300-500 тис. людей. Ворог підсилює свої резерви", - зауважив Гетьман в ефірі "Еспресо".

За його словами, експерт впевнений, що вони не зможуть вести такі потужні бої, як сьогодні, ще тривалий час.

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"Якщо стихнуть бойові дії на тих лініях, де зараз тривають, то це перейде в позиційну війну. Напевно Путін хоче перетворити бойові дії на нових позиціях на продовження АТО, і це може тривати довго, якщо ми не розв'яжемо це питання військовим шляхом за допомогою партнерів. Дипломатичним шляхом це вирішити неможливо тому, що росіяни точно не захочуть виходити з наших територій, а ми не будемо домовлятися про те, щоб віддати частину наших територій в обмін на припинення бойових дій", - наголосив Гетьман.

Наступ РФ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що РФ змінила тактику війни у небі і покладається на один вид зброї. Країна-агресорка Росія втратила 15 повітряних суден за 15 днів лютого. Тепер росіяни покладаються на застосування керованих авіаційних бомб.

Росія скинула на села Сумської області "касетки". Російська авіація під час завдання авіаударів використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грам кожна.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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