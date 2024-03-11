Росіян вибили в Чорному морі: у ГУР показали, як віджали "Вишки Бойка"

Унікальні кадри з нагрудних камер бійців під час звільнення платформи "Таврида" в Чорному морі показали в Головному управлінні розвідки МО України.
Як ідеться в повідомленні ГУР у Telegram, звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалося не з першої спроби. У підсумку бійцям спеціального призначення вдалося здобути там важливі трофеї та розвіддані.
Зазначається, що під час операції використовувалися не тільки технічні засоби, а й особисті навички бійців.
"Було дві величезні проблеми - це наявність інженерних загороджень і авіація супротивника", - розповів спецпризначенець Боб, який розробляв план місії і брав участь у її реалізації.
При цьому українські військові розвідники зазначають, у них було три відправні точки, з яких вони могли вирушати на виконання цього завдання.
"Ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо", - додав боєць ГУР.
Дивіться відео - як повертали платформу "Таврида":
Що таке "вишки Бойка"?
"Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої.
Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.
Раніше повідомлялося, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Під контроль повернуто бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ ослабли, ЗСУ зробили крок до Криму. Україна під час військової операції біля берегів Криму в Чорному морі використовувала всі доступні інструменти, включно із супутниковими даними, сказав Андрій Юсов.
Нагадаємо, у Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау прямував у порт Ізмаїл.
Більше новин:
- Колону стерли в порошок: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео
- Удари на 150 кілометрів: ЗСУ почали далекобійне полювання на літаки РФ
- Єдиний шанс виграти війну: що допоможе Україні перемогти - полковник США