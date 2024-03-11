Росіян вибили в Чорному морі: у ГУР показали, як віджали "Вишки Бойка"

Звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалося не з першої спроби, наголосили у ГУР.

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Бійці ГУР звільнили "Вишки Бойка" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Скриншот

Унікальні кадри з нагрудних камер бійців під час звільнення платформи "Таврида" в Чорному морі показали в Головному управлінні розвідки МО України.

Як ідеться в повідомленні ГУР у Telegram, звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалося не з першої спроби. У підсумку бійцям спеціального призначення вдалося здобути там важливі трофеї та розвіддані.

Зазначається, що під час операції використовувалися не тільки технічні засоби, а й особисті навички бійців.

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"Було дві величезні проблеми - це наявність інженерних загороджень і авіація супротивника", - розповів спецпризначенець Боб, який розробляв план місії і брав участь у її реалізації.

При цьому українські військові розвідники зазначають, у них було три відправні точки, з яких вони могли вирушати на виконання цього завдання.

"Ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо", - додав боєць ГУР.

Дивіться відео - як повертали платформу "Таврида":

/ Скриншот

Що таке "вишки Бойка"? "Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої. Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.

Раніше повідомлялося, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Під контроль повернуто бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ ослабли, ЗСУ зробили крок до Криму. Україна під час військової операції біля берегів Криму в Чорному морі використовувала всі доступні інструменти, включно із супутниковими даними, сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, у Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау прямував у порт Ізмаїл.

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