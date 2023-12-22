Дві області Росії атакували невідомі дрони

Калузьку і Московську області вдень 22 грудня атакували невідомі дрони, повідомляють росЗМІ з посиланням на місцеву владу.
Пропагандистські ресурси РБК і РИА Новости пишуть про запровадження плану "Килим" в аеропорту Калуги нібито через появу в повітряному просторі безпілотників. Затримуються вильоти і прильоти.
Літаки, які перебувають у польоті, перенаправлені на запасні аеродроми.
До слова, губернатор Калуги Владислав Шапша писав про роботу ППО в Дзержинському районі і нібито двох збитих БПЛА. За його словами, постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.
Цього ж дня дрони атакували Московську область. Мер Москви Собянін заявив, що в міському окрузі Подольськ було збито безпілотник, що прямував до Москви. Собянін стверджує, що жертв і руйнувань немає.
Запроваджувалися обмеження на зліт у Домодєдово.
Українські дрони
Українські війська вже застосовують проти окупантів так званий аналог "Шахедів" AQ 400 Scythe дальністю 750 км.
Спочатку темпи поставок БПЛА для ЗСУ складуть 50 одиниць на місяць, а вже до другого кварталу 2024 року виробництво збільшиться аж у 10 разів - до 500 одиниць на місяць, йдеться в матеріалі.
Але і це не остаточний показник. Як відзначили в компанії, їхня мета - вийти на показник у 1000 дронів на місяць, втім, зрозуміло, що таке масштабування потребує більше часу, відзначають аналітики.
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