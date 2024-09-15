Росія обстріляла енергетику чотирьох областей, один з регіонів частково знеструмлено

Російські окупанти на ранок неділі, 15 вересня, обстріляли енергообʼєкти Донецької, Сумської, Харківської і Херсонської областей. Північ Донеччини знеструмлено.
Як повідомляє пресслужба Міненерго, у Харківській області росіяни було знеструмлено кілька підстанцій і підʼєднаних споживачів.
Зокрема, через бойові дії сьогодні зранку було знеструмлено північ Донецької області - РФ завдала удару по інфраструктурному обʼєкту, про що повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Через негоду було знеструмлено населені пункти Хмельницької, Одеської, Київської і Черкаської областей.
У Чернігівській, Полтавській і Вінницькій областях світло зникало через технологічні порушення.
Загалом, через бойові дії та техпорушення, на ранок залишалися без електрики 640 населених пунктів, підсумовують в Міненерго.
Удар по Україні - останні новини
Нагадаємо, Росія у ніч проти неділі, 15 вересня, запустила по Україні ракети і дрони. Загарбники вдарили по Одещині трьома ракетами, а також атакували нашу державу 14 безпілотниками "Шахед".
Натомість у Харкові внаслідок нічного удару окупантів була пошкоджена поліклініка, а також спалахнула пожежа у навчальному закладі.
В результаті протиповітряного бою було збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 10 ударних дронів.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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