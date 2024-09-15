РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, були "прильоти" в кількох областях: які наслідки

Збити вдалося не усі ракети і дрони, які запустила по Україні країна-агресорка Росія. У кількох областях були "прильоти".

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Наслідки ударів по Дніпропетровщині/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 15 вересня, запустила по Україні ракети і дрони. Загарбники вдарили по Одещині трьома ракетами, а також атакували нашу державу 14 безпілотниками "Шахед".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що ворожі повітряні цілі запускалися з тимчасово окупованого Криму і тимчасово окупованих територій Запорізької області.

"У ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 17-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., а також 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ – рф., Чауда – Крим)", – повідомили у Повітряних силах. відео дня

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою було збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 і 10 ударних дронів.

"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях", – додали у Повітряних силах.

Удар РФ по Україні 15 вересня/ Повітряні сили ЗСУ

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

У Харкові пошкоджена поліклініка

У Харкові внаслідок нічного удару окупантів була пошкоджена поліклініка, а також спалахнула пожежа у навчальному закладі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що 14 вересня о 23:20 ворог випустив дві керовані авіаційні бомби (КАБи), внаслідок чого виникла пожежа у будівлі навчального закладу і горіла трава у Київському районі міста. 15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району, було пошкоджене скління будівлі поліклініки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Миколаївщині пошкоджене підприємство і горіли склади

Внаслідок атаки російських окупантів у Миколаївській області вночі було пошкоджене підприємство і горіли склади, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 15 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Виникла пожежа на складських приміщеннях. Постраждалих немає", – зазначив очільник ОВА.

На Дніпропетровщині двоє постраждалих

Двоє людей отримали поранення внаслідок атаки РФ на Дніпропетровську область, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ворожі атаки у Нікополі двоє постраждалих. Осколкове поранення грудної клітини отримав 37-річний чоловік. Він госпіталізований. 75-річна жінка лікуватиметься вдома. Понівечена приватна оселя. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували. А ще побиті чотири багатоповерхівки, автомийка, легковик. Пошкоджена й лінія електропередач", – зазначив Лисак.

Також він розповів, що били російські війська і по інших територіях Нікопольщини, зокрема пр Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Наслідки обстрілів уточнюються.

"Загалом ввечері, вночі і зранку агресор скеровував зброю на район понад пів десятка разів. Використовував важку артилерію, дрони-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА", – повідомив голова ОВА.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

12 вересня Росія вночі випустила "Шахеди" над Хмельницькою АЕС. Ударний дрон-камікадзе "Шахед", які Росія закуповує у Ірану і використовує проти України, у ніч проти 12 вересня був зафіксований у районі Хмельницької АЕС. Такий маршрут ударних російських БПЛА — частина російської терористичної тактики, зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

13 вересня росіяни скинули потужні КАБи на Сумщину – загинули 2 людини, серед постраждалих дитина. Після сильного удару було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня та було відсутнє електропостачання.

Нагадаємо, полковник назвав цілі нових масованих ударів РФ. РФ використовує удари по об'єктах, які критично важливі для України, каже Владислав Селезньов.

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