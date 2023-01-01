Росія не зможе захопити Київ навіть цілою армією: Світан назвав козир України

Площа Києва занадто велика, в РФ може не вистачити особового складу окупантів для захоплення столиці.

Окупантам не вдасться захопити Київ / Колаж фото 128-я окрема горно-штурмова Закарпатська бригада, скріншот з відео

Російським окупантам не вдасться окупувати Київ. Але ризики повторного наступу ворога існують. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, повідомляє 24 канал.

У РФ нічого не вийде навіть у тому випадку, якщо Путін направить у бік столиці всю свою армію. В України є ряд переваг.

"Такого роду військові операції, скажімо, з боку Білорусі, з боку Сум чи з боку Чернігівської області неможливі. Тому навряд буде виконана такого роду операція, а саме рух на Київ ще раз, особливо після того, як нашими ЗСУ були вжиті заходи щодо охорони й оборони такого об'єкта, як Київ і прилеглі території", - сказав Світан.

Він зазначив, що Київ буде неможливо окупувати через його велику площу та кількість місцевих жителів. Світан переконаний, що для захоплення Харкова знадобиться щонайменше 150 тис. окупантів, а для оточення - 400 тис. Для Києва - 1 мільйон та 1,5 мільйона відповідно.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

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