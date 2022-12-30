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"Це не кінець війни": у НАТО попередили про загрозу нового наступу РФ

30 грудня 2022, 13:56
Кремлівська верхівка не відмовилася від планів - повного контролю над Україною, впевнений Єнс Столтенберг.
Столтенберг
Єнс Столтенберг не виключив нового наступу РФ / УНІАН, Telegram

Росія може мати довгострокові плани підготовки нових наступальних операцій, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він упевнений в тому, що Москва не змінила мету, заради якої вона розв'язала загарбницьку війну проти України. Таку думку генсек Альянсу висловив в інтерв'ю DPA.

При цьому він звернув увагу на те, що кремлівська верхівка не відмовилася від планів з приводу розв'язаної війни, а саме - повного контролю над Україною.

Співрозмовник також нагадав про те, що РФ звертається до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і зброї.

"Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - сказав Столтенберг.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

Читайте більше:

НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України
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