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Росія намагається цілитися в одні і ті ж місця в Одесі: що це означає

Яна Ставська
31 березня 2024, 18:53
Братчук наголосив, що тепер ворог завдає по місту й області точкових ударів.
Росія намагається цілитися в одні і ті ж місця в Одесі: що це означає
Росія регулярно бʼє по Одесі / Колаж Главреда, фото: ДСНС

Російські війська не припиняють обстрілів Одеси й області, переважно - з Криму. Наразі ворог змінив свій підхід у повітряних атаках, розповів в ефірі 24 каналу речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук.

Братчук наголосив, що інтенсивність обстрілів Одеси не стає меншою, повітряна тривога лунає постійно.

"Повернути світло вдалося шляхом ремонтних робіт і коштом зниження напруги на електромережі. Наприклад, не вийшли на маршрути тролейбуси і трамваї… Думаю, завтра буде теж десь 50%.. , щоб люди і критична інфраструктура могли працювати", - розповів речник УДА.

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Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ворог намагається атакувати Одещину з Криму і бортів стратегічної авіації. За словами Братчука, Росія тепер намагається цілитися обʼєкти, які їй вже вдалося раніше пошкодити.

"Пункт номер один у ворога - обʼєкти енергетичної інфраструктури. Ворог тепер намагається атакувати не стільки масовано, тепер такі точкові удари…. Причому з повторенням саме тих локацій, у які він намагається влучити або йому вдалося влучити. Ситуація контрольована. Атака відбувається на ті обʼєкти, які вже були пошкоджені, тобто щоби посилити руйнування і залишити людей без світла", - пояснив Братчук.

Вибухи в Одесі - що відомо про атаку РФ на Україну 31 березня

У ніч на 31 березня Росія випустила по Україні чергову партію ракет і дронів. Під атаку потрапили частина Заходу і материкового Півдня України.

На Одещині внаслідок ударів Росії було знеструмлено обласний центр, а на Львівщині - противник знову намагався добити об'єкт критичної інфраструктури, атакований країною-агресоркою 24 і 29 березня.

В Укренерго ж повідомляли, що метою ударів РФ по Півдню були високовольтні підстанції. Обмеження з електропостачання діють у Харківській області та в Кривому Розі.

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