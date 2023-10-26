Росія хоче вдарити по Україні із космосу: експерт прокоментував нову загрозу

Через надзвуковий вхід в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби боєголовки перегріватимуться, частини ракети можуть впасти на території Росії.

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РФ хотіла вдарити по Україні із космосу / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт Андрій Колесник відреагував та спрогнозував дії країни-агресорки Росії щодо застосування космічної ракети по території України.

"Щодо технічної можливості, то ще за часів Холодної війни, коли було протистояння СРСР та США, ракетні війська стратегічного призначення СРСР, відповідні сили у США мали на озброєнні балістичні міжконтинентальні ракети та ракети середнього радіусу дії. Вони були оснащені боєголовками, які входили в атмосферу через космос. Враховувались всі питання щодо термічного навантаження, були застосовані відповідні технології. Тобто боєголовка могла долетіти до цілі, навіть через термічні навантаження. Тобто технологічно це давно відпрацьовано, це не є складністю. Але це все стосувалось ядерних боєголовок, які мають свій принцип застосування", - пояснив Колесник в інтерв'ю для ТСН.

За даними BILD, екскерівник Роскомосу Дмитро Рогозін після того, як був поранений, пропонував Путіну вдарити по великому українському місту космічною ракетою з великою кількістю вибухівки на борту. При цьому в Росії не виключають, що можливі складнощі - через надзвуковий вхід в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться, частини ракети можуть впасти на території Росії.

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Ймовірність удару РФ космічною ракетою

За його словами, озброєння ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації націлене на потенційних супротивників. Колесник розповів, чи дійсно можливий удар такою ракетою по Україні.

"Щодо так званої космічної ракети. Я думаю, що вона може нести більш потужний заряд. Якщо радянська ракета середньої дальності мала боєголовку вагою майже 1 тис. кг., то космічна може нести набагато більше. Приклад, який зараз обговорюється в західній пресі, я вважаю його дуже фантастичним. По-перше, Рогозін сьогодні не є головою Роскосмосу, тому його слова та дії - більш пропагандистські. Те, що є у західній пресі - я вважаю це російською ІПСО, запланованим зливом з метою залякати, з метою підняти ставки у війні, спонукати світову спільноту завершувати війну в Україні на умовах Росії. Так, неможливого немає, але космодром в Плесецьку завантажений запусками супутників військового призначення, яких їм дуже не вистачає. Щоб підготувати акцію, про яку пише західна преса - для цього потрібно багато чого змінити. Персонально я ставлюсь до інформації про удар космічною ракетою з великим скепсисом", - додав експерт.

Нагадаємо, що BILD опублікував таємну розмову Рогозіна, де він закликає вдарити космічною ракетою по Україні, на борт хотіли закласти вибухівку. Це підтверджує запис телефонної розмови ексглави "Роскосмосу".

Експерт розповів, якою ракетою РФ може вдарити по Києву. Країна-агресор РФ може вдарити по Україні ракетами, збивати які не змогли б навіть американці. Таке припущення озвучив військовий експерт Defense.

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