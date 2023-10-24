'Недостатньо для України': Камишін зробив жорстку заяву про зброю для ЗСУ

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що усі теперішні світові потужності з виробництва зброї та боєприпасів є недостатніми для потреб України під час нинішньої війни.
Міністр заявив у інтерв’ю Politico, що західні країни мають збільшувати інвестиції у виробництво зброї, снарядів і військових безпілотників, адже його обсяги відстають від необхідного рівня.
"Вільний світ має виробляти достатньо, щоб захистити себе. Якщо зібрати докупи всі світові потужності з виробництва зброї та боєприпасів, цього буде недостатньо для цієї війни", - повідомив міністр, маючи на увазі тисячокілометрову лінію фронту в Україні.відео дня
"Те, що відбувається зараз в Ізраїлі, показує і доводить, що оборонна промисловість у всьому світі стане місцем для інвестицій протягом десятиліть", - додав він.
Нагадаємо, що у Пентагоні заявили, що США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну. За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, США можуть і будуть підтримувати Ізраїль, так само як підтримують Україну.
Росії вистачить власної зброї ще на 2-3 роки війни. Киричевський заявив, що на жаль, в РФ ще достатньо власної зброї для тривалого продовження бойових дій, і в окупантів зараз немає гострої потреби просити зброю у когось.
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