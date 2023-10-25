Не можуть збивати навіть США: експерт розповів, якою ракетою РФ може вдарити по Києву

Російські окупанти могли б використовувати дві ракети - "Змійовик "і А-235 "Нудоль", вважає Іван Киричевський.

https://glavred.net/ukraine/ne-mogut-sbivat-dazhe-ssha-ekspert-rasskazal-kakoy-raketoy-rf-mozhet-udarit-po-kievu-10511152.html Посилання скопійоване

Росія може виношувати шалені плани про удар по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Мінборони РФ

Країна-агресор РФ може вдарити по Україні ракетами, збивати які не змогли б навіть американці. Таке припущення озвучив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський і розповів, про які ракети може йтися.

За його словами, якщо в Кремлі виношували плани щодо удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети-носія, то не можна виключати, що окупанти можуть використовувати й інший, на жаль, більш відповідний для цього засіб.

"Наприклад, до 2017 року у них розвивався бренд балістичної ракети середньої дальності під індексом РС-26 "Рубіж". І на щастя всього цивілізованого світу, росіяни чомусь цей проект призупинили і віддали права проекту "Іскандер" – тобто створення крилатої ракети середньої дальності для комплексу "Іскандер", - розповів Киричевський в ефірі 1+1.

відео дня

Потім, за його словами, в РФ заявили про проект ракети середньої дальності "Змійовик" для знищення американських авіаносців.

"Потім вони знову заявили, що нібито призупинили цей проект. Ще один інструмент, який вони можуть спробувати запустити теоретично — протиракета А-235 "Нудоль" для збивання міжконентальних балістичних ракет. Вони саме цією ракетою погрожували збивати супутники, які забезпечували Starlink Ілона Маска у квітні 2022 року", — додав Киричевський.

Військовий експерт вважає, що окупанти можуть використовувати для доставки конвенційної бойової частини дві ракети – "зЗмійовик" і А-235 "Нудоль".

"Тим більше, що небезпека цього плану полягає в тому, що якщо вони дійсно на це підуть, нічим збивати навіть у американців", - зазначив він.

За його словами, можна було б використовувати комплекси THAAD, але їхня кількість дуже обмежена, є всього кілька штук цих батарей. Кожна коштує два мільярди доларів. Оперативно перекинути їх в Україну навряд чи вийде.

"Якщо раптом піде мова про те, що нам вирішать насипати якихось неназваних протиракетних засобів, значить росіяни перейдуть до практичної реалізації цього божевільного плану", - вважає Кірічевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

РФ хотіла вдарити по Києву космічною ракетою

Німецьке видання Bild 24 жовтня опублікувало інформацію, згідно з якою Путіну запропонували вдарити по Україні космічною ракетою. Зокрема, журналісти опублікували фрагмент запису розмови на той момент глави Роскомосу Дмитра Рогозіна з Генеральним директором ракетно-космічного центру Прогрес Дмитром Барановим, в якому вони обговорювали можливість завдання такого удару.

Згідно з даними журналістів, 16 січня 2022 року план був доведений до директора Кремля Володимира Путіна, проте як він відреагував – невідомо.

У ГУР потролили Рогозіна, коментуючи інформацію про те, що він пропонував вдарити по Україні космічною ракетою. У військовій розвідці не підтвердили, але і не спростували факт подібної ініціативи з боку Рогозіна, але відзначили, що російський політик навряд чи компетентний у космічній сфері.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні відомо про "задуми" країни-окупанта Росії завдати удар космічною ракетою, однак мова йде лише про мрії, оскільки Москва не може оволодіти технологіями в космічній сфері.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.