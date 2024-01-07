Українські ракети і дрони вражають цілі в Криму, обходячи російську ППО – ISW

Українським військовим вже вдалося уразити низку об’єктів в окупованому Криму, обійшовши російську протиповітряну оборону.

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Українські ракети і дрони вражають цілі в Криму, обходячи російську ППО/ колаж: Главред, фото: Telegram-канал Кримський вітер і Микола Олещук, скрін

Захисникам України вдається вражати намічені цілі у тимчасово окупованому Криму ракетами і дронами, обходячи російську протиповітряну оборону.

Українські війська проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму і вже успішно уразили кілька цілей на півострові. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW у своєму звіті нагадали, що, як стверджують російські джерела, українські військові в ніч з 5 на 6 січня завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в Саках на окупованому півострові. Удар був здійснений чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.

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Також у Міноборони країни-агресорки Росії зазначали, нібито в цю ж саму ніч російські окупанти знищили п’ять українських дронів і чотири ракети над Чорним морем і Кримом. Також загарбники казали, нібито змогли знищити шість українських ракет "Нептун" над північно-західною частиною Чорного моря 6 січня.

В Інституті вивчення війни нагадали, що командувач Військово-повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук після таких ударів подякував українським пілотам за успішне ураження цілей на аеродромі Саки. Проте він не уточнив, про які саме удари йдеться – 4, 5 чи 6 січня.

Крім цього, українські офіційні особи і джерела повідомляли, що захисники України також вдарили по радіолокаційній системі протиповітряної оборони та центру зв'язку в Євпаторії, який був відповідальний за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму. Також у проміжок часу починаючи з 4 січня був завданий удар по складах боєприпасів поблизу Первомайського (82 км на північ від Сімферополя) та російському командному пункту під Севастополем.

Аналітики ISW підсумували: повідомлення України та країни-агресорки Росії вказують на те, що українські ракети і дрони проникають крізь російську систему ППО у тимчасово окупованому Криму та успішно уразили деякі намічені цілі.

Вибухи у Криму

Вранці 6 січня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по аеродрому Саки. Командувач повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродромі Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

Також 6 січня повідомлялося, що ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму. Сили оборони України в окупованій Євпаторії уразили два важливих військових об'єкта російських загарбників, розповіли представники партизанського руху Атеш.

Після цього у ЗСУ назвали мету удару по управлінню РФ під Севастополем. Сили оборони України ударили по пункту управління російських загарбників під окупованим Севастополем, щоб позбавити ворога зв'язку на південному напрямку фронту. Нехай противник понервує, заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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