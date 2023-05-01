Роль Китаю і знищення Росії: експерт назвав вигідний для України сценарій

Агресор Росія вже не може робити такі необачні кроки, як розміщення ядерної зброї у Білорусі, не озираючись на Пекін, вважає політолог Віталій Кулик.

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Перемоги ЗСУ можуть посилити тиск КНР на Росію, проте навряд чи перемовини за участю Пекіна будуть результативними - Кулик / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай нарощує свої інструменти впливу на країну-окупанта Росію. Москва вже не може робити такі кроки, як розміщення ядерної зброї в Білорусі, без оглядки на позицію Пекіна. У вересні Кремль буде майже благати КНР втрутитися в ситуацію з війною проти України. Однак світогляд Китаю навряд чи призведе до позитивних зрушень в рамках перемовин, оскільки цілі Пекіна і Києва різні. Українській державі потрібен розпад Російської Федерації. Про це заявив політолог, директор Центру розвитку громадянського суспільства Віталій Кулик.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Китай продовжує нарощувати свої можливості з надання впливу на Росію, і з часом Москва буде все менше чинити опір тиску Пекіна. Наприклад, такі рішення, як розміщення ядерної зброї в Білорусі, російська держава самостійно прийняти вже не може

"У Китаю щомісяця зростає можливість впливу на Росію. Він не задіює усі ці можливості для того, щоб досягти припинення вторгнення, виведення російських військ, тому що зараз це не в його інтересах. А ті умови, яких Китай вимагає від Росії, передбачають, що РФ може деякий час пручатися, але з часом цей люфт можливостей для неї зменшуватиметься. І Китай зможе отримати преференції для своїх планів від росіян меншою кровʼю. Тобто якщо раніше Росія могла заявити про нерозповсюдження ядерної зброї, а на другий день розмістити ядерні ракети в Білорусі як плювок у бік Пекіну, то станом на початок травня 2023 року Росія таких демаршів робити вже не зможе, а у вересні майже благатиме Китай втрутитись", - зазначив Кулик.

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За його словами, подальша позиція Китаю залежить від ситуації на полі бою. Чим більше перемог досягнуть ЗСУ, тим сильніше буде позиція Києва, і тоді Україна зможе чітко відмести примус до перемовин або заморожування війни.

"Китай може собі дозволити вичікувати десятиліттями, не кажучи вже про місяці й квартали. Тому чим більше у нас буде перемог на фронті, тим більше ми зможемо показати свою субʼєктність. Зокрема, сказати "ні" і західним партнерам, якщо вони підштовхуватимуть нас до переговорів чи заморозок. Відповідно, тоді і Китай збільшуватиме свої інструментарії впливу на Росію, що може призвести до певної результативності переговорів", - додав політолог.

Втім, аналітик також вважає, що участь Китаю в можливих перемовинах України і Росії навряд чи буде вигідна Пекіну, оскільки його участь в процесі створює складності в питанні виведення російських окупаційних військ з України і запуску розпаду РФ, який потрібен Києву.

"Але я не є великим оптимістом щодо участі Китаю у переговорному процесі, оскільки вважаю, що це ускладнює нам задачу щодо виведення російських військ з території України та завдання військово-політичної поразки Росії та її розпаду. А це створює для нас нові ризики, бо для України метою має бути знищення Росії як централізованої держави – лише після цього можна буде зняти загрозу нашій національній безпеці на східному кордоні", - підкреслив Віталій Кулик.

Телефонна розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна

26 квітня президент України Володимир Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонні перемовини. Розмова тривала 1 годину. Зеленський заявив, що діалог був змістовним.

Голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками розмови зазначив, що направить спецпредставника у справах Євразії до України та інших країн з метою консультацій з питань політичного завершення війни Москви проти Києва.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна навряд чи призведе до прискорення завершення війни. Як вважає політолог, Китай зацікавлений у заморожуванні військових дій, нескінченних перемовинах і збереженні Путіна при владі у Кремлі.

Дивіться відео Главред - Кулик вважає, що КНР зацікавлена в повільній війні Росії з Україною

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України: