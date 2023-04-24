Китай дав задню: Пекін заявив про "повагу суверенітету" пострадянських країн

ЗМІ нібито неправильно інтерпретують позицію КНР з українського питання, стверджує Мао Нін.

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Пекін зробив заяву після скандальних слів китайського посла / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Офіційний Пекін зробив заяву після скандальних слів посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.

Китай поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн. Таку заяву зробила прес-секретар МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє AFP.

"Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу", – заявила вона.

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За словами представника МЗС КНР, офіційний Пекін також поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн і "підтримує цілі і принципи Статуту ООН".

"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – нагадала вона.

Мао Нін при цьому додала, що ЗМІ нібито неправильно інтерпретують позицію КНР з українського питання і "сіють розбрат" у відносинах між "Китаєм і відповідними країнами".

Скандальна заява дипломата з КНР

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив в інтерв'ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їх статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим таким, що належить Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під керівництвом.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.

В ОП здивовані заявою посла КНР у Франції, адже Пекін педантично ставиться до своєї історії. Про це представник офісу президента написав у Twitter.

У Франції заявили, що приголомшені словами посла Китаю Лу Шайє, який поставив під сумнів приналежність окупованого Криму Україні.

Депутат від правлячої партії "Відродження" і голова парламентської групи дружби "Франція-Україна" Бенжамен Аддад у своєму мікроблозі в Twitter опублікував заяву французького МЗС, в якій йдеться про те, що зовнішньополітичне відомства стривожене риторикою Шайє, що засумнівався в приналежності Криму Україні і суверенітеті пострадянських держав в цілому.

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