"Китай хотів би бойової нічиї": Загородній оцінив наслідки переговорів Зеленського і Сі Цзіньпіна

Добре, що відбуваються контакти між Києвом і Пекіном, але навряд чи вони прискорять темпи завершення війни, вважає Тарас Загородній.

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​ Зеленський і Сі Цзіньпін поговорили телефоном 26 квітня / Фото: УНІАН, ОП, скріншот

26 квітня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Економічний і політичний експерт Тарас Загородній вважає: добре, що відбуваються контакти між Києвом і Пекіном, але навряд чи вони прискорять темпи завершення війни, оскільки Китай досі не хоче називати речі своїми іменами.

За словами Загороднього, Китай намагається перед контрнаступом ЗСУ якось зафіксувати позиції, адже контрнаступ буде повністю перевертати порядок денний.

"Після виходу України на берег Азовського моря всередині Росії можуть початися некеровані для Китаю процеси обвалу путінської вертикалі. Та й взагалі постане питання, чи зможе Путін утримати владу, а Китаю нецікава нестабільність", - сказав Загородній Главреду.

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На думку експерта, Китай хотів би "бойової нічиї", тобто "зафіксувати території, вести нескінченні розмови ні про що років 150, але щоб влада в Росії залишалася стабільною. Включаючи Путіна, який влаштовує Китай, адже той здає їм інтереси Росії".

За словами Загороднього, Китай зацікавлений в тому, щоб стати другою альтернативою в світі.

"Вони теж хочуть бути посередниками в мирних переговорах з РФ, але з досить дивною позицією, тобто не вимагати покарання агресора і звільнити території України. Крім того, їм хочеться показати, що вони краще американців можуть розрулити будь-який конфлікт, але поки у них це погано виходить", - вважає Загородній.

Аналітик додав, що позиції Києва та Пекіна збігаються лише в трьох пунктах. Це аграрний експорт, відновлення України та збереження логістичних поставок у світі.

"В цілому добре, що цей контакт між Китаєм і Україною є, але навряд чи він чимось завершиться, тому що Китай досі не хоче називати речі своїми іменами. Тобто це жодним чином не прискорить темпи завершення війни, адже Китай, як і будь-яка інша країна, хоче вичавити з війни Росії проти України власний інтерес. Але я дуже сумніваюся, що це у них вийде з тими підходами, які вони пропонують", - резюмував Загородній.

Зеленський і Сі Цзіньпін провели переговори

26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами українського лідера, переговори з Сі були тривалими і змістовними.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - повідомив президент.

Сі Цзіньпін за підсумками розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що Китай направить свого спецпредставника з євразійських справ в Україну і в інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.

Представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, коментуючи спілкування, заявила, що Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати китайсько-українське стратегічне партнерство.

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