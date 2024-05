'Ризикований крок' РФ у Харківській області: в ISW розкрили, що там відбувається

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін та російське військове командування можуть сприймати ризики щодо наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не зможе звільнити території, захоплені російськими силами.

За інформацією Офісу директора національної розвідки США, Путін, ймовірно, вважає, що його армія зупинила українські спроби повернути території, а підтримка України з боку США та Заходу нібито є обмеженою, передає ISW.

Часові рамки російських наступальних операцій на півночі Харківщини залишаються невизначеними, але можливо, що російські сили планують досягти своїх оперативних цілей зовсім не влітку 2024 року.

Кремлівське військове командування може вважати, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області та в інших областях завжди, оскільки воно переконане, що Сили оборони України не будуть йти в успішні контрнаступи в найближчій перспективі.

Обмежені російські операції на півночі Харківської області свідчать про те, що відновлення безпекової допомоги США не змінило розрахунки Путіна, або він розпочав харківську операцію без переоцінки фундаментальних припущень про українські можливості на тлі відновлення допомоги.

Російська армія атакує силами, які значно нижчі за заявлену чисельність, що є ризикованим рішенням для Кремля. Поки вона просувається в кількох районах, які не надають безпосередніх шляхів просування до Харкова або інших важливих оперативних цілей.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.