УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ризикований крок" РФ у Харківській області: в ISW розкрили, що там відбувається

Юлія Закрепа
12 травня 2024, 09:44
1437
Кремлівське військове командування вважає, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області.
'Ризикований крок' РФ у Харківській області: в ISW розкрили, що там відбувається
Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін та російське військове командування можуть сприймати ризики щодо наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не зможе звільнити території, захоплені російськими силами.

За інформацією Офісу директора національної розвідки США, Путін, ймовірно, вважає, що його армія зупинила українські спроби повернути території, а підтримка України з боку США та Заходу нібито є обмеженою, передає ISW.

Часові рамки російських наступальних операцій на півночі Харківщини залишаються невизначеними, але можливо, що російські сили планують досягти своїх оперативних цілей зовсім не влітку 2024 року.

відео дня

Кремлівське військове командування може вважати, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області та в інших областях завжди, оскільки воно переконане, що Сили оборони України не будуть йти в успішні контрнаступи в найближчій перспективі.

"Путін припускає, що російські війська продовжуватимуть робити загарбницькі та незаперечні наступи по всій лінії фронту протягом наступних місяців або навіть років, і у такий спосіб можна змусити Україну підкоритися Росії", - повідомили аналітики.

Обмежені російські операції на півночі Харківської області свідчать про те, що відновлення безпекової допомоги США не змінило розрахунки Путіна, або він розпочав харківську операцію без переоцінки фундаментальних припущень про українські можливості на тлі відновлення допомоги.

Російська армія атакує силами, які значно нижчі за заявлену чисельність, що є ризикованим рішенням для Кремля. Поки вона просувається в кількох районах, які не надають безпосередніх шляхів просування до Харкова або інших важливих оперативних цілей.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ атакували кордон під Харковом. Окупанти просунулися на 1 кілометр біля Вовчанська під час наземної атаки у Харківській області, вони мають намір просунутися далі, пишуть журналісти Reuters. Армія України працює над тим, щоб стримати окупантів.

На Харківщині масово евакуюють людей через ризик прориву лінії оборони ЗСУ. Місто Вовчанськ опинилось під шквальним та масованим вогнем російських окупантів. Із міста та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.

Генштаб розкрив деталі наступу РФ на Харків. ЗСУ здійснюють вогневе ураження, щоб зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в українську оборону, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ. Водночас тривають бої за контроль над населеними пунктами в прикордонних районах.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова ЗСУ Харківська область
Реклама

Головне за день

DeepState: росіяни підібралися до Вовчанська, ситуація загрожує стати критичною

DeepState: росіяни підібралися до Вовчанська, ситуація загрожує стати критичною

11:47 Україна
Вся родина опинилася під завалами, є жертва: окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині

Вся родина опинилася під завалами, є жертва: окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині

11:21 Україна
ГУР потужно уразило три військові об'єкти у Росії: джерела розповіли деталі

ГУР потужно уразило три військові об'єкти у Росії: джерела розповіли деталі

10:22 Світ
Всі головні новини

Популярне

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря 81120

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

Бахнув об сцену: переможець Євробачення 2024 розбив кришталевий кубок під час виступу 18618

Бахнув об сцену: переможець Євробачення 2024 розбив кришталевий кубок під час виступу

Кіркоров присоромив сина Орбакайте 15550

Кіркоров присоромив сина Орбакайте

Несподіваний результат для всіх: як голосували за Україну на Євробаченні 2024 9543

Несподіваний результат для всіх: як голосували за Україну на Євробаченні 2024

Останні новини

11:47

DeepState: росіяни підібралися до Вовчанська, ситуація загрожує стати критичною

11:34

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 травня: Рибам - лінь, Дівам - цінний подарунок

11:21

Вся родина опинилася під завалами, є жертва: окупанти вдарили по Вовчанську на ХарківщиніВідео

10:22

ГУР потужно уразило три військові об'єкти у Росії: джерела розповіли деталі

10:18

"Путіну не можуть сказати "ні": РФ може напасти на Сувалкський коридор – Жирохов

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникПутін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр Сотник
10:12

"Трапиться заморозка війни": коли закінчаться бойові дії в Україні - важливий прогнозВідео

10:01

Гороскоп Таро на тиждень із 13 до 19 травня: Ракам - економити, Дівам - гармонія в сім'ї

09:44

"Ризикований крок" РФ у Харківській області: в ISW розкрили, що там відбувається

09:26

Гороскоп на завтра 13 травня: Терезам - день випробувань, Скорпіонам - неймовірна удача

Реклама
09:00

Дрони атакували Волгоградський НПЗ в Росії: спалахнула сильна пожежаВідео

09:00

Чого чекати Україні від 2024-го?Погляд

08:30

Відшукати горобця за 7 секунд зможуть лише люди із "зором яструба": складна загадка

07:59

Наступом на Харківщині окупанти переслідують 3 цілі: в ISW описали, чого хоче РФ

06:12

Заява Путіна ставить світ на поріг ядерної війниПогляд

04:32

Як позбутися нальоту на чашках за 5 хвилин: досвідчені господині поділились способом

03:04

Переможець Євробачення-2024: хто він та що про нього відомоВідео

03:03

Доля Сибіру та війна: експерт спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзиньпіна

02:23

Лише кожен п'ятий вирішить головоломку: потрібно знайти квиток за 30 секунд

02:12

Бахнув об сцену: переможець Євробачення 2024 розбив кришталевий кубок під час виступуВідео

01:46

Несподіваний результат для всіх: як голосували за Україну на Євробаченні 2024Відео

Реклама
01:45

Євробачення-2024: хто переміг - несподіваний фіналВідео

01:41

Показала вищий клас: переможниця Євробачення 2023 здивувала своїм виступом

01:30

У чому замочити розсаду перед посадкою: копійчаний засіб врятує весь урожайВідео

01:10

Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024: несподіваний вибір

00:08

В Україні зростуть тарифи на світло: у Міненерго назвали причину здорожчання

11 травня, субота
23:52

"Ніч буде дуже складна": військові кажуть про серйозне просування РФ на Харківщині

23:28

Фінал Євробачення 2024: Софія Ротару закликала голосувати за Україну

23:02

У Броварах пролунав вибух: чоловік кинув гранату у поліцейськогоВідео

22:55

"Порвали" зал: як alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024

22:54

Фінал Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсуВідео

22:45

Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні 2024, внесли в базу "Миротворець"

22:39

РФ може піти в наступ на Сумщину: експерт сказав, де ворог формує угруповання

21:49

Походження путінізму з 90-х: як диктатор побудував свій режимПогляд

21:47

"Мобілізуватися треба всій країні": у Міноборони висловилися щодо закону про мобілізацію

21:34

Без чого не можна йти на цвинтар: мольфар назвав основне правило поминальних днівВідео

20:32

"Зміцнюємо позиції на Харківщині": Зеленский розповів, де ведуться контрударні дії

20:00

Євробачення-2024 фінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляціяВідео

19:35

Налетить холоднеча і дощі: синоптики оголосили І рівень небезпечності

19:31

Окупанти закидають Харківщину КАБами: в ОВА назвали кількість жертвВідео

18:59

Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"

Реклама
18:51

Вибух чули всі Суми: РФ атакувала місто ракетою, є жертви

18:33

Привітання з Днем матері - чарівні картинки і теплі слова

18:30

"Путін постарається завдати максимальної шкоди": Сотник назвав цілі ядерних ударів РФВідео

18:16

Британія передає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

17:57

"Граку" підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

17:28

Найсильніший шторм за останні 165 років: коли закінчиться магнітна буря

17:25

Помер легендарний український спортивний журналіст та коментатор

17:05

Лілія Ребрик уперше показала обличчя молодшої доньки

16:57

У Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині

16:31

"Сюрпризів ворог не приніс": в ОВА розкрили деталі важких боїв на Харківщині

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти