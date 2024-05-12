'Ризикований крок' РФ у Харківській області: в ISW розкрили, що там відбувається

Кремлівське військове командування вважає, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області.

https://glavred.net/ukraine/rizikovaniy-krok-rf-u-harkivskiy-oblasti-v-isw-rozkrili-shcho-tam-vidbuvayetsya-10564484.html Посилання скопійоване

Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін та російське військове командування можуть сприймати ризики щодо наступальних операцій на півночі Харківської області, виходячи з припущення, що Україна не зможе звільнити території, захоплені російськими силами.

За інформацією Офісу директора національної розвідки США, Путін, ймовірно, вважає, що його армія зупинила українські спроби повернути території, а підтримка України з боку США та Заходу нібито є обмеженою, передає ISW.

Часові рамки російських наступальних операцій на півночі Харківщини залишаються невизначеними, але можливо, що російські сили планують досягти своїх оперативних цілей зовсім не влітку 2024 року.

відео дня

Кремлівське військове командування може вважати, що солдати Росії утримуватимуть будь-які обмежені здобутки на півночі Харківської області та в інших областях завжди, оскільки воно переконане, що Сили оборони України не будуть йти в успішні контрнаступи в найближчій перспективі.

"Путін припускає, що російські війська продовжуватимуть робити загарбницькі та незаперечні наступи по всій лінії фронту протягом наступних місяців або навіть років, і у такий спосіб можна змусити Україну підкоритися Росії", - повідомили аналітики.

Обмежені російські операції на півночі Харківської області свідчать про те, що відновлення безпекової допомоги США не змінило розрахунки Путіна, або він розпочав харківську операцію без переоцінки фундаментальних припущень про українські можливості на тлі відновлення допомоги.

Російська армія атакує силами, які значно нижчі за заявлену чисельність, що є ризикованим рішенням для Кремля. Поки вона просувається в кількох районах, які не надають безпосередніх шляхів просування до Харкова або інших важливих оперативних цілей.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що війська РФ атакували кордон під Харковом. Окупанти просунулися на 1 кілометр біля Вовчанська під час наземної атаки у Харківській області, вони мають намір просунутися далі, пишуть журналісти Reuters. Армія України працює над тим, щоб стримати окупантів.

На Харківщині масово евакуюють людей через ризик прориву лінії оборони ЗСУ. Місто Вовчанськ опинилось під шквальним та масованим вогнем російських окупантів. Із міста та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.

Генштаб розкрив деталі наступу РФ на Харків. ЗСУ здійснюють вогневе ураження, щоб зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в українську оборону, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ. Водночас тривають бої за контроль над населеними пунктами в прикордонних районах.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред