Війська РФ атакували кордон під Харковом: Reuters - про плани Путіна

Окупанти просунулися на 1 кілометр біля Вовчанська під час наземної атаки у Харківській області, вони мають намір просунутися далі, пишуть журналісти.

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Війська РФ намагаються створити сіру зону на Харківщині - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 66-а ОМБр

Окупаційні війська агресора Росії атакують північно-східний напрямок Харківської області. Вони просунулися на 1 кілометр у Вовчанському районі і будують "плани" щодо відтіснення ЗСУ на 10 км, щоб створити так звану сіру зону.

"Російські війська розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області, просунувшись на один кілометр біля прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони", - пише Reuters із посиланням на своє українське військове джерело.

Журналісти також акцентували увагу на тому, що війська РФ спробують відтіснити ЗСУ на 10 км від російського кордону. Армія України працює над тим, щоб стримати окупантів.

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Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

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Війська РФ 10 травня вночі обстріляли Вовчанськ, розповів боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. За його словами, росіяни провели потужну артпідготовку, а їхні ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію.

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