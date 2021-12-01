Малював картину і спалахнув вогнем: на Львівщині 30-річний чоловік отримав 50% опіків тіла

Малюючи картину, чоловік використовував бензин.
Моторошний інцидент на Львівщині у місті Червоноград 30-річний художник, малюючи картину, отримав 50% опіків тіла. Його терміново госпіталізували. Він у важкому стані.
Як повідомляє департамент з цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія трапилася 30 листопада в квартирі по вул.Стуса.
Чоловік працював з фарбою.
"Пацієнт поступив в наше опікове відділення у важкому стані з опіками ІІ ступеня полум'ям бензину. Площа ураження досягла орієнтовно 50% тіла. Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, лікування ускладнюється цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня у пацієнта", - сказав у коментарі "Львівському порталу" лікар-комбустіолог 8 міської клінічної лікарні Львова Тарас Хаба.
За словами потерпілого, опіки він отримав під час малювання картини з використанням бензину. Рідина раптово спалахнула вогнем, який перекинувся на нього.
Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.
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