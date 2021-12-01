Моторошна ДТП на Закарпатті: фура протягла жінку і відірвала їй голову

Жінка нібито переходила дорогу не на пішохідному переході.
Моторошна ДТП сталася на Закарпатті. Жінка переходила дорогу і потрапила під фуру. Фура збила жінку і протягнула її по дорозі. В результаті аварії її протягнуло на 200 метрів і відірвало голову.
Як повідомляє "Район. Свалява", ДТП сталася 1 грудня в Мукачівському районі Закарпаття, в Сваляві, близько 12:00.
Фура зачепила жінку на дорозі по вулиці визволення. При цьому, водій вантажівки не помітив ДТП і продовжив їхати.
Жертвою виявилася жінка 65 років - мешканка Сваляви.
Нагадаємо, у Дніпровському районі на Полтавському шосе легковий автомобіль врізався у вантажівку. Трагедія сталася 1 грудня. Від сильного удару у легковика відірвало дах, після чого авто винесло на узбіччя.
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Автор: Уляна Виноградова