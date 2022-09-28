Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю проти України: відповідь РНБО

Чи застосує Путін ядерну зброю-РНБО / Колаж УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін точно не застосує стратегічну ядерну зброю проти нашої країни, адже якщо він зважиться на цей крок, РФ опиниться в ізоляції від цивілізованого світу, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Теперішньому часу.

"Стратегічну ядерну зброю Путін точно використовувати не буде. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, це буде кінець Російської Федерації", - сказав він.

Данілов зазначив, що в разі застосування тактичної зброї відразу ж розпочнеться ізоляція країни-агресора від цивілізованого світу. За його словами, буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, в тому числі й Китай.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасніші, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що наразі Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброу, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

У США зазначили, що їм буде складно передбачити, коли Путін вирішить вдарити ядерною зброєю по Україні. Все через те, що близько 20 російських систем озброєнь можуть нести ядерні боєголовки. Так, наприклад, навіть Іскандер може стріляти як звичайними, так і ядерними боєголовками.

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