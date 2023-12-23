Ризик підтоплення метро: експерт назвав, які київські станції під загрозою

Біля тунелів дрібного залягання на ґрунт впливає будь-яка забудова, попередив Олександр Сергієнко.

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Олександр Сергієнко розповів про проблеми київського метро / колаж Главред, фото УНІАН

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів про те, в яких точках київського метрополітену можуть виникнути нові проблеми з проривом грунтових вод і просіданням грунту.

"Ці проблеми можуть виникнути скрізь, де є тунелі мілкого залягання. До тунелів глибокого залягання вода не доходить через міцний грунт - якщо там щось і просочується, то місце протікання можна легко залатати", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт підкреслив, що біля тунелів мілкого залягання на грунт впливає будь-яка забудова.

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"Тому схожі проблеми, які ми бачимо на Теремках в Києві, цілком можливі і в інших районах в долинах річок. У Києві, згідно з класифікацією, є приблизно півтора десятка середніх річок на кшталт річки Либідь. У нас Глибочиця захована в колекторах, Нивка, тому саме в долинах річок така ситуація проявиться в першу чергу", - попередив він.

Співрозмовник також упевнений, що така ж ситуація може бути і з озерами.

"Озера не застигли, як скло – вони випаровуються і підживлюються з підземних джерел навколо них. Відповідно всі ці зони є потенційно ризиковими для забудови. Тому що забудова, як я вже сказав, буде впливати на підземні води і може викликати ризик зсувів, підтоплення метрополітену тощо", - додав Сергієнко.

Хто такий Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Нагадаємо, з 9 грудня у столиці припинила працювати частина станцій синьої гілки метро - від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель, і вода підтопила частину підземки.

Прес-служба Київського метрополітену повідомила, що існує реальний ризик обвалу тунелю. Залізничні колії почало заливати водою, а в тунелі з'явилися великі тріщини.

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