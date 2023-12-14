УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину

Яна Ставська
14 грудня 2023, 01:00
Напередодні РФ застосувала дефіцитні балістичні ракети, щоб уразити енергооб'єкт у Києві. А проте ППО збила усі ворожі цілі.
Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину
Росія вдарила по Києву, десятки постраждалих / Колаж Главреда, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські війська атакують Київ переважно вночі. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це пов'язано з розміщенням стратегічних об'єктів інфраструктури.

У коментарі РБК-Україна Ігнат зазначив, що у ворога "є багато цілей, які вони хочуть уразити".

"Тому Київ, власне, і захищений багатьма системами, бо по Києву б'ють часто і саме найнебезпечнішою зброєю", - зауважив представник Повітряних сил.

відео дня

Ігнат зауважив, що повітряна тривога у таких випадках вмикається "одночасно з фактично першою роботою ППО".

Росіяни намагаються приховано атакувати українські міста з наземних установок пуску балістики, додав речник ПС.

"Такі речі з тривогами на півдні постійні. Чутні вибухи в Херсоні, що сталося? Ворог застосував або реактивну, або ствольну артилерію, або С-300. Робить він це приховано, в нічний час, підтягує техніку", - сказав Ігнат

Скільки у ворога ракет С-400?

Ігнат стверджує, що у противника ракет до С-400 небагато, а С-300 до Києва не дотягуються. Щонайменше двічі РФ била по Києву з Брянської області.

"Вони не ставлять установки на кордон, їх там буде видно. Їх ставлять за сотню кілометрів від кордону, за 50", - пояснив Ігнат.

Атака на Київ 13 грудня

Минулої ночі Росія атакувала Київ 10 ракетами С-400. Усі ворожі цілі було збито, а проте уламки пошкодили міську інфраструктуру та припарковані автомобілі. Відомо про 53 постраждалих, серед яких є 6 дітей.

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Київ наголосив, що Україна потребує більше систем ППО.

За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.

Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі "земля - земля" російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Києва війна в Україні С-400 війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину

Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину

01:00 Україна
"Наше сонечко вийде": Данілов розповів, чи може Україна програти війну

"Наше сонечко вийде": Данілов розповів, чи може Україна програти війну

22:10 Україна
Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

20:51 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:00

Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину

00:15

Взяв за горло і погрожував: на Львівщині чоловік у формі напав на священника

13 грудня, середа
23:03

Єврокомісія має "план Б": єврокомісар спрогнозував, чи отримає Україна €50 млрд від ЄС

22:48

43-річний Маколей Калкін одружився на матері своїх дітей - ЗМІ

22:33

Масштабний збій "Київстару": у компанії допускають роботу диверсанта

Атаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - КорсунАтаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - Корсун
22:10

"Наше сонечко вийде": Данілов розповів, чи може Україна програти війну

21:47

Атака на Київ 13 грудня: стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ

21:05

Пропагандисти зганьбилися знову: патріот Росії SHAMAN виступить у Києві

20:55

Масштабна хакерська атака на "Київстар": експерт назвав дві країни, які її фінансували

Реклама
20:51

Наступ Росії набирає обертів: найбільше окупанти атакували Авдіївку

20:40

Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини, але все не так просто

20:08

Перебіг подій на фронті залежатиме від політичної ситуаці в Росії - Тимочко

20:00

Що добре прибирає жирні плями: навіть ті, що не відпираються

19:58

У РФ назвали невиліковний діагноз Пугачової

19:56

"Сакральна дата": експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні

19:47

Україну накриває потужний циклон: які регіони засипатиме снігом

19:20

Росіяни не взяли Мар'їнку: ЗСУ тримають оборону - Тарнавський

19:16

Україна має шанс на допомогу: роботу Конгресу продовжено ще на тиждень - нардепка

19:14

Ексчоловік Лорак з'явився на світському заході в обнімку з учасницею "Холостяка"

19:10

Військовий експерт пояснив, чи багато у РФ ракет 48Н6, якими вони б'ють по Києву

Реклама
19:10

Тільки геній помітить каблучку на малюнку: складна оптична ілюзія, яка під силу не усім

19:10

Навіщо Росія б'є балістикою по Києву?Погляд

19:02

"Молимося та віримо": мама тяжкохворої Тишкевич порушила мовчання про хворобу

18:49

Українці можуть переплачувати за газ через проблеми з пропискою: у "Нафтогазі" розповіли, що робити

18:26

Зеленський провів зустрічі з лідерами країн Північної Європи: про що говорилиФото

18:18

Моторошні кадри: окупанти зробили "щит" з військовополонених під час штурму

18:14

Вирішив не соромитися: "втікач" Іван Дорн зібрався випускати російськомовний альбом

18:12

"Військових це не торкнулося": як проблеми в "Київстар" вплинули на військових

18:00

Росія вперше за рік атакувала Київ ракетами С-400: Жданов розкрив загрози

18:00

Не переїдайте: 7 продуктів, які викликають печію

17:37

Як пробити засмічення в раковині на кухні: спосіб, про який багато хто не знає

17:29

На час усунення наслідків хакерської атаки Київстар ТБ розширив доступ до телеканалів

17:20

У разі захоплення Часового Яру низка міст опиняться під вогнем РСЗВ окупантів - журналіст

17:20

Угорщина готова скасувати вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить її кошти

17:18

"Позиції переходять із рук у руки": Калашніков розповів про непросту ситуацію на фронті

17:16

Все відбувається за частки секунди: Світан пояснив, як Patriot збиває ракети над Києвом

17:10

Favbet долучився до Операції "Єдність-2. Новорічний салют" і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів реклама

16:44

Шикарна закуска на Новий рік: рецепт просто бомбаВідео

16:35

Орбан не зміг дотиснути: Єврокомісія відмовила у виплаті 10 млрд євро

16:17

"Час відкрити двері": прем'єр Іспанії рішуче висловився про вступ України до ЄС

Реклама
16:12

Якщо в гаманці мало грошей: топ бюджетних подарунків мамі на Новий Рік

16:07

Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана і поставив йому умову

16:03

Мішки під очима зникнуть за хвилини: косметолог поділилась секретом

15:55

"Сотні тисяч окупантів на сході": Зеленський прокоментував повільний контрнаступ ЗСУ

15:39

До кого не можна ходити в гості 15 грудня: прикмети і заборони дня

15:37

Єфросиніна прокоментувала скандал з чоловіком Трінчер

15:36

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: дата проведення та додатковий учасник

14:59

Без допомоги Заходу українцям доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ - ЗеленськийВідео

14:58

Війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

14:54

Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти