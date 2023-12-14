Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину

Напередодні РФ застосувала дефіцитні балістичні ракети, щоб уразити енергооб'єкт у Києві. А проте ППО збила усі ворожі цілі.

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Росія вдарила по Києву, десятки постраждалих / Колаж Главреда, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські війська атакують Київ переважно вночі. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це пов'язано з розміщенням стратегічних об'єктів інфраструктури.

У коментарі РБК-Україна Ігнат зазначив, що у ворога "є багато цілей, які вони хочуть уразити".

"Тому Київ, власне, і захищений багатьма системами, бо по Києву б'ють часто і саме найнебезпечнішою зброєю", - зауважив представник Повітряних сил. відео дня

Ігнат зауважив, що повітряна тривога у таких випадках вмикається "одночасно з фактично першою роботою ППО".

Росіяни намагаються приховано атакувати українські міста з наземних установок пуску балістики, додав речник ПС.

"Такі речі з тривогами на півдні постійні. Чутні вибухи в Херсоні, що сталося? Ворог застосував або реактивну, або ствольну артилерію, або С-300. Робить він це приховано, в нічний час, підтягує техніку", - сказав Ігнат

Скільки у ворога ракет С-400?

Ігнат стверджує, що у противника ракет до С-400 небагато, а С-300 до Києва не дотягуються. Щонайменше двічі РФ била по Києву з Брянської області.

"Вони не ставлять установки на кордон, їх там буде видно. Їх ставлять за сотню кілометрів від кордону, за 50", - пояснив Ігнат.

Атака на Київ 13 грудня

Минулої ночі Росія атакувала Київ 10 ракетами С-400. Усі ворожі цілі було збито, а проте уламки пошкодили міську інфраструктуру та припарковані автомобілі. Відомо про 53 постраждалих, серед яких є 6 дітей.

Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Київ наголосив, що Україна потребує більше систем ППО.

За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.

Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі "земля - земля" російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.

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