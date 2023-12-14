Росія атакує Київ найнебезпечнішою зброєю: Ігнат назвав причину

Російські війська атакують Київ переважно вночі. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це пов'язано з розміщенням стратегічних об'єктів інфраструктури.
У коментарі РБК-Україна Ігнат зазначив, що у ворога "є багато цілей, які вони хочуть уразити".
"Тому Київ, власне, і захищений багатьма системами, бо по Києву б'ють часто і саме найнебезпечнішою зброєю", - зауважив представник Повітряних сил.відео дня
Ігнат зауважив, що повітряна тривога у таких випадках вмикається "одночасно з фактично першою роботою ППО".
Росіяни намагаються приховано атакувати українські міста з наземних установок пуску балістики, додав речник ПС.
"Такі речі з тривогами на півдні постійні. Чутні вибухи в Херсоні, що сталося? Ворог застосував або реактивну, або ствольну артилерію, або С-300. Робить він це приховано, в нічний час, підтягує техніку", - сказав Ігнат
Скільки у ворога ракет С-400?
Ігнат стверджує, що у противника ракет до С-400 небагато, а С-300 до Києва не дотягуються. Щонайменше двічі РФ била по Києву з Брянської області.
"Вони не ставлять установки на кордон, їх там буде видно. Їх ставлять за сотню кілометрів від кордону, за 50", - пояснив Ігнат.
Атака на Київ 13 грудня
Минулої ночі Росія атакувала Київ 10 ракетами С-400. Усі ворожі цілі було збито, а проте уламки пошкодили міську інфраструктуру та припарковані автомобілі. Відомо про 53 постраждалих, серед яких є 6 дітей.
Президент Володимир Зеленський після нічної атаки на Київ наголосив, що Україна потребує більше систем ППО.
За словами Олега Жданова, в Росії можуть виробляти до 20 балістичних ракет на місяць до комплексу С-400. В запасах у ворога може бути декілька десятків, а може навіть сотень таких ракет.
Військовий експерт каже, що з комплексу С-400, за непідтвердженими даними, в режимі "земля - земля" російська армія може обстрілювати територію України на дальність не більше 200-220 кілометрів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Пропагандисти зганьбилися знову: патріот Росії SHAMAN виступить у Києві
- Атака на Київ 13 грудня: стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ
- "Наше сонечко вийде": Данілов розповів, чи може Україна програти війну