Рівень загрози підвищений: РФ може атакувати Україну ракетами

Російські окупанти збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

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Російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть вдарити ракетами по Україні. Атака може відбутися у будь-який момент. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі, які можуть здійснити запуск ракет "Калібр". Нині рівень ракетної загрози підвищений.

"До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів". Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно!" - йдеться у повідомленні. відео дня

Удари РФ по Україні

Окупанти зменшують використання ракет "Калібр" через труднощі з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням. Спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк наголошує, що навіть попри проблеми із цими ракетами, потрібно відповідально ставитись до ракетної небезпеки, яка, за її словами, існує.

Водночас росіяни посилили ракетні атаки на міста України останнім часом. Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що причина активності РФ - страх перед винищувачами F-16.

За словами експерта Олега Жданова, ЗС РФ змінила тактику ударів: тепер РФ здійснює масовані обстріли о 06:00-08:00, тоді як раніше росіяни намагалися завдавати ударів о 03:00-04:00. Це може бути пов'язано з тим, що РФ чекає, коли в ЗСУ буде перезмінка операторів систем ППО, зазначив Жданов.

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