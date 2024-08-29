РФ запустила по Україні 3 ракети та 74 'Шахеда': скільки цілей вдалось збити

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

https://glavred.net/ukraine/rf-zapustila-po-ukraine-3-rakety-i-74-shaheda-skolko-celey-udalos-sbit-10592516.html Посилання скопійоване

РФ запустила по Україні 3 ракети та 74 "Шахеди" / колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Сили оборони Півдня

У ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зауважив, що атаки відбувались з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ та з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

відео дня

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України", - наголосив Олещук.

Він також додав, що протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

Як відпрацювала ППО / фото: Микола Олещук

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зранку 29 серпня Київ відбивав атаку ворожих дронів. У столиці працювала протиповітряна оборона. У кількох районах зафіксовано падіння уламків.

27 серпня російські окупанти також атакували Україну ударними безпілотниками. РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі.

Крім того, країна-агресорка Росія у понеділок, 26 серпня, завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред