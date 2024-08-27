Вже 4 загиблих: Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку ворога

Рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України триває.

https://glavred.net/ukraine/uzhe-4-pogibshih-zelenskiy-zhestko-otreagiroval-na-nochnuyu-ataku-vraga-10591895.html Посилання скопійоване

Росія повинна відповісти за нічну та інші атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, Володимир Зеленський

У ніч на 27 серпня ворог здійснив чергову цинічну атаку на Україну. Президент Володимир Зеленський прокоментував наслідки ворожого удару та відповідь, що чекатиме на країну-агресора Росію.

У Telegram від повідоми, що зараз триває розбір завалів на місцях ударів. Попри результативну роботу української протиповітряної оборони, вже відомо про чотирьох загиблих та 16 постраждалих.

"Всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети", - розповів президент. відео дня

Зеленський також повідомив, що ворога обов'язково чекатиме відповідь за цей та інші удари по Україні, адже залишати безкарними злочини проти людяності не можна.

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Атаки ворога з повітря на Україну - що відомо

Близько опівночі 27 серпня у Кривому Розі прогриміли потужні вибухи. Окупанти вдарили по місту балістикою. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що ракетний удар був прямо по будівлі готелю.

Вранці у Повітряних Силах повідомили, що у ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну 10 ракетами різних типів і 81 ударним дроном типу "Шахед". П'ять крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити.

Напередодні, 26 серпня, країна-агресорка Росія завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

Читайте також про наслідки ворожих ударів:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред