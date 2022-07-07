РФ запускає ракети-бумеранги: вони відмовляються бити по Україні та повертаються назад до окупантів

Дві схожі ситуації сталися в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Херсоні. Ракети злетіли, виконали дивні кульбіти у повітрі та повернулися назад.
У ніч на 7 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Харківської області з міста Білгород, який розташований в 40 км від українського кордону.
При цьому дві ракети не змогли досягти мети: зробивши дивні кульбіти в повітрі, вони вибухнули в небі одразу після запуску.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналах.
Внаслідок падіння однієї з ракет, що "відмовилися" атакувати Україну, в Бєлгородській області виникла пожежа.
Крім того, ракети-"бумеранги" окупанти запускали і з тимчасово окупованого Херсона. У Telegram з'явилося відео, на якому видно, що після запуску ракета розвертається і починає падати. Місцеві канали пишуть, що із семи випущених ракет чотири впали після зльоту.
Як повідомляв Главред, російські загарбники вранці у вівторок, 5 липня, обстріляли ракетами місто Дніпро. Шість ракет, які летіли в бік українського міста з території Росії, успішно збили війська протиповітряної оборони України.
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