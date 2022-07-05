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У Дніпрі збили 6 російських ракет: з'явилося відео потужної роботи ППО

5 липня 2022, 17:44

Окупанти обстріляли обласний центр з території Росії, проте українські воїни не дали смертоносним ракетам долетіти до цілей.

ракета
У Дніпрі збили 6 російських ракет/ Facebook, скрін

Російські загарбники вранці у вівторок, 5 липня, обстріляли ракетами місто Дніпро. Шість ракет, які летіли в бік українського міста з території Росії, успішно збили Війська протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ. Зазначається що ракетний обстріл стався близько 4 години ранку.

Відбили ворожу ракетну атаку підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід".

Також було оприлюднене відео влучної роботи української ППО.

"5 липня 2022 року, 4:00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м. Дніпро). Разом – до перемоги!" – зазначається у підписі до відео.

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що 5 липня у Миколаєві прогриміли вибухи. Після одного з "прильотів" у місті спалахнула сильна пожежа. Над Миколаєвом підіймається стовп чорного диму. Мер підтвердив, що по місту було завдано ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.

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