Удари по енергетиці можуть припинитися: у Зеленського назвали умову

Радник ОП наголосив, що паритет діятиме лише за гарантованого контролю з боку Вашингтона.

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Подоляк назвав умови енергетичного перемир’я з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Подоляка:

Умова Києва - контроль США за діями Росії

Удари по енергетиці РФ зупиняться лише паритетно

Без гарантій Сили оборони продовжать роботу

Україна зупинить удари по російській енергетиці лише за умови, що Сполучені Штати забезпечать дієвий механізм контролю за тим, аби країна-агресор Росія не била по українських об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу.

Він наголосив, що Київ діє в межах міжнародного права та принципу паритетності.

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"Президент України чітко зафіксував наступне: якщо наші партнери, в такому випадку США, забезпечать блокування ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, контроль за тим, щоб там не порушувалось нічого з боку Росії, то тоді, безумовно, Україна зупинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії паритетно", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що ключовим елементом будь-якої ініціативи щодо припинення вогню є не декларації, а наглядовий інструмент.

За його словами, доки такого гарантованого нагляду немає, Сили оборони продовжать уражати ті ворожі об'єкти, які дають Москві ресурс для фінансування війни.

Радник ОП також додав, що односторонніх кроків назустріч Кремлю Київ робити не планує: якщо ініціатива деескалації надходить від Вашингтона, то саме він має відповідати за її дотримання протилежною стороною.

Яку вигоду може отримати Україна від паузи в ударах

Енергетичний експерт Андрій Закревський говорив, що пауза в обстрілах вигідна обом сторонам конфлікту, але з різних причин: Києву вона дає час на підготовку до холодів, а Москві - шанс відремонтувати те, що вже пошкоджено.

Однак, за його словами, тимчасове перемир'я не повинне відміняти стратегію України з тиску на РФ задля закінчення війни.

"Якщо б ми не тиснули на них, якщо б ми не поставили їх з бензином в ту саму ситуацію, в яку вони нас поставили з генерацією електроенергії, то і перемовин би не було. Ми приходимо до чергового тупіка в війні, а коли тупіків в війні стає все більше, війна закінчується", - пояснив він.

Енергетичне перемир'я - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва погодилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що майбутня зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може дати конкретний результат у питанні припинення російських атак.

Водночас Кремль висунув дві умови для можливого енергетичного перемир’я з Україною. Крім того, у Москві назвали саму ідею Трампа щодо припинення ударів по енергооб'єктах "дуже гарною".

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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