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Путін незграбно виправдався за вихід із "зернової угоди"

Альона Вороніна
24 липня 2023, 11:04 оновлено 24 липня, 11:06
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Диктатор РФ традиційно намагається виправдатися, звинувативши Україну та Захід.
Владимир Путин, зерно
Путін незграбно виправдався за вихід із "зернової угоди"/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін спробував виправдатися за те, що чому країна-агресорка Росія вийшла із "зернової угоди". Традиційно для Кремля всю вину він спробував скинути на Україну і Захід та заявив, нібито ця угода "не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки".

Про це диктатор РФ написав у статті "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього", яку опублікував Кремль. У ній глава Кремля намагається довести, нібито "зернову угоду" використали для "збагачення великого американського і європейського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України".

За словами російського диктатора, нібито за рік понад 70% вантажів надійшли до країн, які мають високий і вищий за середній рівні доходів, зокрема до держав Євросоюзу. У той же час нібито лише менше 3% експортованих з України вантажів у межах "зернової угоди" постачалися до таких країн як Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен та Афганістан.

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"З урахуванням усіх цих фактів продовження "зернової угоди", яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втратило сенс. Ми заперечили проти подальшого продовження "угоди" – від 18 липня її реалізація була завершена", – зазначив російський диктатор Путін у статті.

При цьому глава Кремля зазначає, начебто країна-агресорка РФ може замістити українське зерно на ринку "як на комерційній, так і на безоплатній основі".

РФ вийшла з зернової угоди і погрожує атакувати судна

Раніше повідомлялося, що РФ наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. 19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО, на якій обговорять вирішення питання щодо "зернової угоди". Як повідомила пізніше речниця Альянсу Оана Лунгеску, це засідання відбудеться у середу, 26 липня.

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