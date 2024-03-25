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РФ обрала нову ціль на сході: ворог пішов на захоплення стратегічного міста

Олексій Тесля
25 березня 2024, 22:05
Сергій Воронов назвав напрямок, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
всу, зсу
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Російські окупанти намагаються розвивати наступ на Мар'їнському напрямку, розповів офіцер підрозділу "Легіон Свободи" Сергій Воронов.

Ворог намагається наступати з Мар'їнського напрямку в бік Георгіївки і звідти розвивати свої наступальні дії, сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Біля Георгіївки вже давно не було легко, але останнім часом ворог тисне постійно. Завжди відбуваються навали. Росіяни намагаються просунутися в бік Курахового. Очевидно, це один із таких стратегічних напрямків, куди ворог намагається просуватися. Тому на цьому напрямку постійно відчувається тиск", - каже військовий.

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За його словами, на сьогодні ворог тисне на Первомайське, при цьому цей напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

"Так само гаряче сьогодні біля Новомихайлівки. Ворог тисне і на півдні від Красногорівки. На нашому напрямку це найгарячіші населені пункти", - резюмував Воронов.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95.

Як повідомляв Главред, росіяни не можуть захопити Часів Яр, але постійно здійснюють штурми. На цьому напрямку окупанти використовують важку техніку - танки і броньовані машини. Особливо активно вони наступають на Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Також під час захоплення Авдіївки Росія втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Рекордні втрати стали наслідком чотиримісячної кампанії із захоплення міста. Однак ЗСУ змогли зупинити подальше просування РФ, перейшовши від відступу до активної оборони.

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ЗСУ Мар'їнка війна Росії та України
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