"Є цілком дієва тактика": Зеленський назвав основну потребу України для захисту неба

Однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України є дефіцит рішень про спільну роботу і спільний захист разом з партнерами.

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Зеленський назвав основну потребу України для захисту неба/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Офіс президента України

Перед зимою Україні вкрай важливо посилити свою протиповітряну оборону, щоб ефективніше збивати ракети і дрони, які по нашій державі запускає країна-агресорка Росія.

Але для того, щоб потужніше збивати російські ворожі цілі, потрібні рішення про спільний захист неба разом з міжнародними партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Не менш важливо перед зимою зараз ППО для України, і також – справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО – наших сусідів, – є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист", – сказав український президент. відео дня

Він зазначив, що те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі нашої частини Європи – в Україні, так само допомагаючи рятувати життя.

"Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Сьогодні ми говорили зокрема й про це з Марком Рютте, ми будемо й надалі переконувати всіх партнерів у тому, що треба впровадити – що треба для результативного захисту неба", – наголосив Зеленський.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну обстрілюють ракети з іноземними деталями – Буданов дорікнув Заходу. Захід щоразу "відводить очі", коли мова йде про постачання іноземних компонентів для російських ракет.

Нагадаємо, у Європі зробили прогноз про терміни війни з Росією і назвали дві умови. Європейському Союзу радять посилити свою оборонну промисловість.

Раніше повідомлялося, що росіяни влучили у газовоз на Чернігівщині – вибух убив трьох людей, зокрема дитину. Серед убитих – шестирічна дитина, повідомили в ОВА.

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