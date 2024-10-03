Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни влучили у газовоз на Чернігівщині: вибух убив трьох людей, зокрема дитину

Яна Ставська
3 жовтня 2024, 17:32
135
Серед убитих - шестирічна дитина, повідомили в ОВА.
Росіяни влучили у газовоз на Чернігівщині: вибух убив трьох людей, зокрема дитину
Росіяни вдарили по людях у селі на Чернігівщині / Колаж Главреда. Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти у четвер, 3 жовтня, вдарили по автомобілю з балонами скрапленого газу у селі Гірськ Чернігівській області. Детонація зачепила прилеглі будинки. Вбито трьох людей, є поранені.

Про черговий воєнний злочин окупантів ідеться у повідомленні ОВА. Вказується, що у газовоз, який віз газ місцевим, влучив російський безпілотник. Під час прильоту цивільні якраз заправляли газові балони, розповів у коментарі Суспільне Чернігів староста села Андрій Апришко.

Через детонацію загорілися сусідні будинки, вбито трьох людей, в тому числі 6-річну дитину.

відео дня

Ще четверо людей поранено. Серед них — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка і двоє чоловіків. Усіх госпіталізували.

"Загиблі — це шестирічна дитина і заправники на машині, яка привезла газ. Поранені є місцевими жителями", — поділився Апришко.

За його словами, наразі в селі залишається близько 115 людей, з яких троє дітей. Місцева влада працювала над евакуацією людей.

  • Удар РФ по газовозу у Чернігівській області
    Удар РФ по газовозу у Чернігівській області Фото: Чернігівська ОВА
  • Удар РФ по газовозу у Чернігівській області
    Удар РФ по газовозу у Чернігівській області Фото: Чернігівська ОВА
  • Удар РФ по газовозу у Чернігівській області
    Удар РФ по газовозу у Чернігівській області Фото: Чернігівська ОВА

Вибухи в Україні - останні новини про атаки Росії

Як повідомляв Главред, у ніч проти 3 жовтня російська окупаційна армія вкотре зробила спробу завдати повітряного удару по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 годин. Наслідки падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі мінімальні - обійшлося без руйнувань і пожежі.

А напередодні РФ масовано вдарила по Сумщині "Шахедами". Внаслідок цього у Шосткинській громаді зруйновано низку критичних об'єктів. Крім цього, внаслідок ударів місто Шостка і вся громада залишилися без електроенергії та води.

На думку експерта Олександра Коваленка, російські окупанти цілком імовірно можуть накопичувати крилаті ракети для удару по Україні 7 жовтня — саме в той день диктатор Володимир Путін святкує свій день народження.

"Очевидно, що, обмеживши удари у вересні, росіяни готують або "великий салют" на день народження воєнного злочинця Путіна (7 жовтня), або ґрунтовно готуються до опалювального сезону в Україні", — пояснив він.

Що таке Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чернігова війна в Україні Чернігівська область вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Більше
Біля Курської АЕС прогриміли вибухи: РФ скаржиться на атаку, OSINT публікує пожежу в ангарі

Біля Курської АЕС прогриміли вибухи: РФ скаржиться на атаку, OSINT публікує пожежу в ангарі

18:46Світ
Незворотній шлях України до членства в НАТО: Рютте зробив важливу заяву

Незворотній шлях України до членства в НАТО: Рютте зробив важливу заяву

16:44Україна
"Нас ніколи не буде 42 млн": Україні треба адаптуватися до скорочення населення – Гладун

"Нас ніколи не буде 42 млн": Україні треба адаптуватися до скорочення населення – Гладун

16:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

"Валерія зі мною розлучиться": путініст Йосип Пригожин розповів, як зненавидів дружину

"Валерія зі мною розлучиться": путініст Йосип Пригожин розповів, як зненавидів дружину

ЗСУ будуть поступово відходити: що буде після захоплення Вугледару - Мусієнко

ЗСУ будуть поступово відходити: що буде після захоплення Вугледару - Мусієнко

Україну накрила майже 8-бальна буря: буде північне сяйво через спалахи на Сонці

Україну накрила майже 8-бальна буря: буде північне сяйво через спалахи на Сонці

Останні новини

19:10

Досвід гібридної війни в Ізраїлі

18:57

Білоножко дозволила Виннику повернутися в Україну, але за однієї умови

18:46

Біля Курської АЕС прогриміли вибухи: РФ скаржиться на атаку, OSINT публікує пожежу в ангаріВідео

18:35

Естонія розглядає можливість відправлення своїх військових в Україну

18:35

"Вибухнув мені в обличчя": Брітні Спірс постраждала під час пожежі

Після війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф ГладунПісля війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф Гладун
18:29

Блищатимуть як з магазину: як відчистити ювелірні вироби в домашніх умовах

18:27

З банківських рахунків можуть вилучити пенсію: кого торкнуться нововведення

17:43

Середня зарплата в Україні зросла на 20%: хто заробляє найбільше

17:42

Яким буде курс долара до середини жовтня: банкір розповів, чи чекати "стрибок"

Реклама
17:41

Ідеальний час: експерт сказала, коли точно треба лягати спати, щоб виспатися

17:32

Росіяни влучили у газовоз на Чернігівщині: вибух убив трьох людей, зокрема дитинуФото

17:12

У Європі зробили прогноз про терміни війни з Росією і назвали дві умови

17:07

Зірковий склад тренерів і нові учасники зі свіжими форматами: з 1 листопада "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4" повертається на ТЕТВідео новини компанії

16:45

Україну обстрілюють ракети з іноземними деталями: Буданов дорікнув Заходу

16:44

Незворотній шлях України до членства в НАТО: Рютте зробив важливу заявуФото

16:40

"Нас ніколи не буде 42 млн": Україні треба адаптуватися до скорочення населення – ГладунВідео

16:25

Ахтем Сеітаблаєв уперше розповів про смерть батька

16:19

Гурт Без обмежень долучився до здійснення мрії дівчини, тато якої захищав Україну

16:14

Як позбутись запаху із взуття за 5 хвилин: геніальний і простий методВідео

15:58

Путін зібрав пів мільйона осіб: для яких чотирьох міст є загроза - Риженко

Реклама
15:53

Куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара: у ЗСУ розкрили плани ворога

15:50

Прямо під час польоту гелікоптера Лукашенка: "Шахеди" знову залітали до Білорусі

15:44

Зʼявилась реакція Зеленського на вихід ЗСУ з Вугледара: що сказав

15:43

89-річний Шерлок-путініст Василь Ліванов екстрено госпіталізований

15:28

"Це не порушить червоні лінії": Рютте назвав дату, коли обговорять дозвіл Україні бити вглиб РФ

15:17

Тривалість життя зростатиме: якою буде демографічна картина України за 10 років

15:10

У роботі Telegram стався збій: що відомо та чим замінити месенджер

15:09

Чи можна змивати унітаз з відкритою кришкою: відповідь сантехніка здивує багатьох

14:53

Оборона Покровська та марш росіян на Дніпро: Жданов оцінив загрозу

14:50

Багато хто використовував їх неправильно: що означають смайлики сердечка

14:45

Лише справжній детектив розгадає загадку: треба вгадати, де заховалася миша

14:39

"Світло вмикатимуть лише на 2 години": експерт описав плачевний сценарій на зиму

14:20

Молитва, що творить дива: звернення до Святого Духа для здійснення бажаньВідео

14:18

Оголошені переможці премії "Слушно": найкращі українські подкасти 2024 року новини компанії

14:15

Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва: ключові заявиФото

13:59

Холостяк-13: названо дату прем'єри нового сезону з Олександром Тереном

13:58

Чому США допомагають збивати ракети Ізраїлю, а Україні - ні?Погляд

13:43

Усі чоловіки мають цей знак на тілі: хлопець вразив Мережу однією подібністю

13:31

Несподівана причина: чому не можна згрібати опале листя у жовтні - пояснення

13:27

Кола, чай та крохмаль: чим помити вікна, якщо закінчився спеціальний засіб

Реклама
13:25

Кримінальної відповідальності за СЗЧ не буде: у Раді анонсували нове рішення

13:24

Жовтень буде не з легких: вчені назвали дати найсильніших магнітних бур місяця

13:19

РФ може готувати "великий салют" по Україні до дня народження Путіна - Коваленко

12:50

Склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34: дрони СБУ атакували аеродром РФ

12:49

Функція, про яку знають одиниці: як відновити листування у Viber

12:26

Підвищення цін на електроенергію: чи буде коштувати світло по 7 грн/кв - Yasno

12:23

Буря з Каспію скоро відступить: коли ситуація з повітрям в Україні покращитьсяВідео

11:50

"Надихнули нас": Кейт Міддлтон вразила вчинком

11:34

Коли починається осіннє похолодання: пояснення синоптика

11:30

У Києві погіршилася якість повітря: де сьогодні краще не відчиняти вікна

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти