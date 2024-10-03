Росіяни влучили у газовоз на Чернігівщині: вибух убив трьох людей, зокрема дитину

Серед убитих - шестирічна дитина, повідомили в ОВА.

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Росіяни вдарили по людях у селі на Чернігівщині / Колаж Главреда. Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти у четвер, 3 жовтня, вдарили по автомобілю з балонами скрапленого газу у селі Гірськ Чернігівській області. Детонація зачепила прилеглі будинки. Вбито трьох людей, є поранені.

Про черговий воєнний злочин окупантів ідеться у повідомленні ОВА. Вказується, що у газовоз, який віз газ місцевим, влучив російський безпілотник. Під час прильоту цивільні якраз заправляли газові балони, розповів у коментарі Суспільне Чернігів староста села Андрій Апришко.

Через детонацію загорілися сусідні будинки, вбито трьох людей, в тому числі 6-річну дитину.

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Ще четверо людей поранено. Серед них — 4-річний хлопчик, 13-річна дівчинка і двоє чоловіків. Усіх госпіталізували.

"Загиблі — це шестирічна дитина і заправники на машині, яка привезла газ. Поранені є місцевими жителями", — поділився Апришко.

За його словами, наразі в селі залишається близько 115 людей, з яких троє дітей. Місцева влада працювала над евакуацією людей.

Вибухи в Україні - останні новини про атаки Росії

Як повідомляв Главред, у ніч проти 3 жовтня російська окупаційна армія вкотре зробила спробу завдати повітряного удару по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 годин. Наслідки падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі мінімальні - обійшлося без руйнувань і пожежі.

А напередодні РФ масовано вдарила по Сумщині "Шахедами". Внаслідок цього у Шосткинській громаді зруйновано низку критичних об'єктів. Крім цього, внаслідок ударів місто Шостка і вся громада залишилися без електроенергії та води.

На думку експерта Олександра Коваленка, російські окупанти цілком імовірно можуть накопичувати крилаті ракети для удару по Україні 7 жовтня — саме в той день диктатор Володимир Путін святкує свій день народження.

"Очевидно, що, обмеживши удари у вересні, росіяни готують або "великий салют" на день народження воєнного злочинця Путіна (7 жовтня), або ґрунтовно готуються до опалювального сезону в Україні", — пояснив він.

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