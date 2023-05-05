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Чи будуть влітку відключати світло: в "Укренерго" дали несподіваний прогноз

Дмитро Відоменко
5 травня 2023, 11:56 оновлено 5 травня, 11:56
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В Україні влітку збільшиться споживання електроенергії, а відновити генерацію в необхідній кількості не вдалося, кажуть в в "Укренерго".
Світло, відключення світла, електроенергія, Свічка, лампочка
Відключення світла / колаж Главред, фото ДТЕК "Київські електромережі", УНІАН

В Україні влітку 2023 року очікують серйозного збільшення споживання електрики. Про це повідомляють представники пресслужби держкомпанії "Укренерго" з посиланням на слова голова правління Володимира Кудицького.

За його словами, відновити генерацію електрики в необхідній кількості поки не вдається. І, при цьому, влітку через російську окупацію не буде доступу до току від Запорізької атомної електростанції. І, щоб компенсувати дефіцит, електрику доведеться закуповувати за кордоном. Крім того, доведеться активізувати всі резерви.

Також відомо, що велика кількість електростанцій пошкоджена через російські ракетні атаки. І на повне відновлення необхідно кілька років, є об'єкти, повністю зруйновані.

відео дня

Але Кудрицький все ж упевнений, що вдасться відновити велику кількість об'єктів.

"Упевнений, з цим завданням зможемо впоратися", – заявив він.

Далі, українські експерти в сфері енергетики прогнозують повернення відключень електрики влітку - оскільки в спекотну пору року час року помітно зростає споживання електроенергії (адже активно працюють системи охолодження і кондиціонування).

Дивіться відео каналу "1+1" з приводу можливого підвищення тарифу на електрику:

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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