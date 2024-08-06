Атака 'Шахедів': на Хмельниччині було чутно вибухи

У ніч на 6 серпня було зафіксовано рух ворожих безпілотників у сторону Хмельницької області. Згодом у декількох районах, зокрема, у Шепетівському, було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал Суспільне Хмельницький.
Зазначається, що вибухи у Хмельницькій області було чути близько 01:57.
Керівництво області поки ніяк не прокоментувало вибухи, але повітряну тривогу оголосили напередодні, майже за годину до подій.
Командування Повітряних сил також попереджало про можливість застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед".
Так, фіксувалися групи ударних безпілотників противника, що з Житомирської області початку рухалися у бік Рівненької області, проте згодом ворожі повітряні цілі змінили курс - на Хмельницьку область.
Останні новини про обстріл "шахедами" України
Нагадаємо, росіяни атакували безпілотниками в ніч на 6 серпня Київ та інші регіони України.
Також напередодні в ніч на понеділок, 5 серпня, російські війська запустили ударні безпілотники типу "Шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі ворожі БпЛА.
Також повідомлялось, що перший час винищувачі F-16 в Україні будуть компонентною ППО. Зокрема, ці літаки здатні збивати як крилаті ракети, так і "Шахеди", зауважив в ефірі телемарафону військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
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