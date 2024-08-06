Атака 'Шахедів': на Хмельниччині було чутно вибухи

Під час нічної атаки 6 серпня у декількох районах Хмельницької області було чутно вибухи.

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Атака на Хмельниччину / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У ніч на 6 серпня було зафіксовано рух ворожих безпілотників у сторону Хмельницької області. Згодом у декількох районах, зокрема, у Шепетівському, було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал Суспільне Хмельницький.

Зазначається, що вибухи у Хмельницькій області було чути близько 01:57.

Керівництво області поки ніяк не прокоментувало вибухи, але повітряну тривогу оголосили напередодні, майже за годину до подій.

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Командування Повітряних сил також попереджало про можливість застосування ворогом ударних безпілотників "Шахед".

Так, фіксувалися групи ударних безпілотників противника, що з Житомирської області початку рухалися у бік Рівненької області, проте згодом ворожі повітряні цілі змінили курс - на Хмельницьку область.

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Нагадаємо, росіяни атакували безпілотниками в ніч на 6 серпня Київ та інші регіони України.

Також напередодні в ніч на понеділок, 5 серпня, російські війська запустили ударні безпілотники типу "Шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі ворожі БпЛА.

Також повідомлялось, що перший час винищувачі F-16 в Україні будуть компонентною ППО. Зокрема, ці літаки здатні збивати як крилаті ракети, так і "Шахеди", зауважив в ефірі телемарафону військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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