Каховська ГЕС пішла під воду: у Мережі з'явилося відео

Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. Тепер вона знаходиться під водою.

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Каховської ГЕС більше немає / Колаж: Главред, фото: скріншот

Внаслідок підриву, який в ніч на 6 червня влаштували російські окупанти, Каховська ГЕС пішла під воду. У Мережі з'явилися кадри.

"ГЕС просто немає. Зрівнявся в один рівень з Каховським морем", - коментує очевидець.

Дивіться відео в нашому Telegram-каналі - Каховська ГЕС повністю затоплена:

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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