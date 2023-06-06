Каховська ГЕС пішла під воду: у Мережі з'явилося відео

Внаслідок підриву, який в ніч на 6 червня влаштували російські окупанти, Каховська ГЕС пішла під воду. У Мережі з'явилися кадри.
"ГЕС просто немає. Зрівнявся в один рівень з Каховським морем", - коментує очевидець.
Дивіться відео в нашому Telegram-каналі - Каховська ГЕС повністю затоплена:
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.
В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.
Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.
Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:
Інші новини: