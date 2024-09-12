РФ веде бої за два важливих міста на Донеччині: у чому небезпека – WSJ

Цього літа метою російського наступу стало місто Покровськ, що є важливим логістичним центром для українських сил на сході.

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РФ веде запеклі бої за два важливих міста на Донеччині / колаж: Главред, фото: flickr

У Донецькій області армія країни-агресорки Росії веде запеклі бої за Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети - окупації Донеччини. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що окупанти обстрілюють український логістичний центр Покровськ та просуваються до цього міста. Наразі армія РФ перебуває за кілька кілометрів від нього. Втім, ЗСУ обороняються, незважаючи на перевагу росіян в озброєнні та кількості особового складу.

Цього літа метою російського наступу стало місто Покровськ, що є важливим логістичним центром для українських сил на сході. Wall Street Journal зауважує - українські оборонці стверджують, що їхню оборону підриває недостатня кількість артилерійських снарядів і відсутність добре навчених військ.

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"Зараз Покровськ - це точка опори для дій ЗСУ на сході. Місто - важливий дорожній та залізничний вузол, через який проходить основний маршрут постачання українських сил у Донецькій області. Тому його втрата обернеться тим, що Костянтинівка та Часів Яр матимуть один основний шлях постачання з північного сходу. Своєю чергою, російські війська наблизяться до західного краю Донеччини", - пише видання.

Крім того, повідомляється, що російські війська намагаються захопити важливі висоти в місті Часів Яр.

"Його захоплення дасть значну перевагу росіянам у зусиллях захопити Краматорськ і Слов'янськ. Звідти окупантам було б легше завдавати удари з артилерії та БпЛА по українських військових підрозділах і позиціях", - додають в WSJ.

Відомо і те, що згарбники відновили атаки на Торецьк, Курахове та Вугледар. Автори матеріалу пишуть, що обидві сторони борються за те, щоб досягти успіхів до листопада, бо холод і перший сніг ускладнять просування. Крім того, у США відбудуться президентські вибори.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Бої в Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту.

Як повідомляють в звіті британської розвідки, армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області.

Також відомо, що наразі на Покровському напрямку армія РФ зосередила всі свої боєздатні підрозділи. Якщо не вдасться втримати Покровськ у Донецькій області, то буде приречений і Часів Яр, заявив військовий експерт Павло Нарожний.

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