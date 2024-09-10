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РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків: яке рішення пропонує Шмигаль

Даяна Швець
10 вересня 2024, 17:32
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Росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків, пояснює Шмигаль.
Взрывы, Щмыгаль
Шмигаль розказав, що РФ знищила усі Харківські ТЕЦ / Колаж: Главред, Фото: https://t.me/synegubov, фото: https://t.me/synegubov

Усі теплоелектростанції, які обслуговували місто Харків, на жаль, знищила Російська Федерація. З цієї причини там будуть працювати мобільні котельні.

З такою заявою виступив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції.

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - розповів він.

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Окрім цього, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що подібні технології будуть застосовуватись і в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.

Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

На жаль, агресори з Росії не перестають тероризувати Харків. Вчора вранці РФ вдарила по Харкову КАБами. Унаслідок влучання по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки.

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли два райони Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Росіяни атакували Індустріальний та Салтівський район.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Пресконференція Дениса Шмигаля - останні новини

Прем'єр-міністр України поділився, що через Україну запустили транзит угорської нафти. Він розповів про позицію України щодо початку транзиту нафти через країни угорською компанією.

Також Шмигаль розповів про експеримент України щодо захисту підстанцій від ракет і дронів. Агентство з відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях Укренерго.

Шмигаль також назвав успіхи України у виробництві зброї. Прем'єр-міністр України наголосив, що в Україні зростає власне виробництво як ударних дронів, так і боєприпасів, необхідних для української армії.

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