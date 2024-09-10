РФ знищила усі ТЕЦ, які обслуговували Харків: яке рішення пропонує Шмигаль

Росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків, пояснює Шмигаль.

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Шмигаль розказав, що РФ знищила усі Харківські ТЕЦ / Колаж: Главред, Фото: https://t.me/synegubov, фото: https://t.me/synegubov

Усі теплоелектростанції, які обслуговували місто Харків, на жаль, знищила Російська Федерація. З цієї причини там будуть працювати мобільні котельні.

З такою заявою виступив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції.

"Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада", - розповів він.

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Окрім цього, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що подібні технології будуть застосовуватись і в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.

Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

На жаль, агресори з Росії не перестають тероризувати Харків. Вчора вранці РФ вдарила по Харкову КАБами. Унаслідок влучання по Київському району Харкова пошкоджено приватні житлові будинки.

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли два райони Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Росіяни атакували Індустріальний та Салтівський район.

Пресконференція Дениса Шмигаля - останні новини

Прем'єр-міністр України поділився, що через Україну запустили транзит угорської нафти. Він розповів про позицію України щодо початку транзиту нафти через країни угорською компанією.

Також Шмигаль розповів про експеримент України щодо захисту підстанцій від ракет і дронів. Агентство з відновлення розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях Укренерго.

Шмигаль також назвав успіхи України у виробництві зброї. Прем'єр-міністр України наголосив, що в Україні зростає власне виробництво як ударних дронів, так і боєприпасів, необхідних для української армії.

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