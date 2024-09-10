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Зросло в рази з початку року: Шмигаль назвав успіхи України у виробництві зброї

Юрій Берендій
10 вересня 2024, 14:34
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Прем'єр-міністр України наголосив, що в Україні зростає власне виробництво як ударних дронів, так і боєприпасів, необхідних для української армії.
Зросло в рази з початку року: Шмигаль назвав успіхи України у виробництві зброї
За перші 8 місяців 2024 року виробництво зброї в Україні зросло вдвічі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі, за перші 8 місяців цього року ще вдвічі, порівняно з минулим роком. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

"У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази, і за перші 8 місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо", - сказав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виробництво дронів у країні продовжує зростати. Україна створила ринок дронів, відкривши нові можливості для бізнесу та підприємств. Крім того, цього року було приділено значну увагу розвитку ринку озброєння дронів та виробництву власних боєприпасів.

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"Відповідно, один плюс мільйонів зброї законтрактовано вже в цьому році, тобто понад один мільйон. Власне виробництва снарядів зростає - не лише боєприпасів для дронів, але також ми працюємо над виробництвом власних боєприпасів для артилерії. Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом з партнерами по всьому світу", - повідомив прем’єр.

Шмигаль також зазначив, що завдяки фінансуванню міжнародних партнерів в Україні розвивається виробництво зброї, що дозволяє не тільки виготовляти, але й ремонтувати та обслуговувати військову техніку власного виробництва.

"Перший прецедент вже є. Разом з Данією ми такі контракти вже реалізували і будемо продовжувати розвивати цей напрямок, коли українське виробництво отримує кошти партнерів, партнери купують українську зброю українського виробництва для української армії. Ми забезпечуємо паралельно ремонт, обслуговування такої техніки, і це набагато вигідніше і надійніше для наших військових", - розповів Шмигаль.

Він додав, що український оборонно-промисловий комплекс активно співпрацює з американськими, британськими та європейськими компаніями у створенні спільних підприємств як на території України, так і за її межами.

"Це американські, європейські, британські та інші компанії, з якими вже йде активна співпраця, не лише через спільні контракти, а й через створення спільних підприємств, як в Україні, так і в сусідніх країнах. Ключове завдання сьогодні – шукати ресурси", — підкреслив Шмигаль.

Окрему увагу, за його словами, приділяють розробці власних далекобійних систем, на яких наголошував президент України.

"В сфері військового співробітництва наша мета – вийти на рівень, коли в Україні локалізовано виробництво великої кількості різноманітної техніки, номенклатури - від патронів до снарядів, до батарей", - зауважив Шмигаль.

Зросло в рази з початку року: Шмигаль назвав успіхи України у виробництві зброї
Що відомо про українські розробки далекобійної зброї / Інфографіка: Главред

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Війна в Україні - що відомо про нові українські військові розробки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нова українська балістична ракета, успішні випробування якої були оголошені президентом України Володимиром Зеленським на пресконференції, має дальність ураження 600-700 кілометрів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Щодо нового українського дрона "Паляниця", його орієнтовна дальність становить близько 750 кілометрів. Це дозволяє Україні завдавати удари по Москві з двох різних міст.

За даними журналістів "Української правди", у серпні 2024 року Україна застосувала ракету-дрон "Паляниця" проти цілей окупантів у Криму. Проте ЗМІ не уточнили, по яких саме об'єктах був завданий удар, зазначивши лише, що зафіксовано ураження.

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