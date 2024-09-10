Альтернатива російській компанії: через Україну запустили транзит угорської нафти

Прем'єр-міністр України розповів про позицію України щодо початку транзиту нафти через країни угорською компанією.

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Україна готова виконувати свої зобов'язання у випадку транзиту угорською, а не російською компанією / Колаж: Главред, фото: Денис Шмигаль, MOL

У вівторок, 10 вересня, з'явилася інформація про початок транзиту нафти через трубопровід України. Це прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції.

За його словами, угорська компанія МОЛ оголосила, що саме вона зараз є власником продукту, який проходить транзитом через Україну і владу це цілком влаштовує.

Ключовим моментом є те, що саме угорська, а не російська компанія транзитує нафту через українську трубопровідну систему. Тому Україна виконує свої зобов'язання по угоді про асоціацію і для Угорщини та, можливо, Словаччини з Австрією.

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"Український транзитер транзитує європейський продукт і отримує за це ринкову ціну від європейської країни. Якщо ви запитуєте, що отримує Україна, то, імовірно, між компаніями укладена якась угода. У мене немає цих даних", - додав Шмигаль.

Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Транзит нафти до Угорщини через Україну - що відомо

Нагадаємо, влітку 2024 року Україна запровадила посилені санкції проти "Лукойлу", фактично заборонивши компанії використовувати Україну для транзиту своєї продукції. Внаслідок цього Угорщина та Словаччина залишилися без російської нафти.

Згодом Словаччина, услід за Угорщиною почала погрожувати Україні "заходами" у відповідь на призупинення транспортування нафти "Лукойла" через трубопровід "Дружба" та звернулася по допомогу до Європейського Союзу.

Однак пізніше стало відомо, що спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до вирішення своєї суперечки з Україною щодо відновлення транзиту російської нафти провалилися. Єврокомісія відхилила їхнє прохання закликати Київ зняти нещодавні санкції з "Лукойла".

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