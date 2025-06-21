РФ вдарить 'обов'язково': названо цілі масованих обстрілів України

Головне із заяв Криволапа:
- Мета РФ - не дати Україні часу на відновлення
- Основне питання в тому, чи достатньо Україна захищає енергетику
Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап прокоментував імовірність нових масованих ударів РФ по об'єктах української енергетичної інфраструктури.
Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, країна-агресор РФ "обов'язково цим займатиметься, щойно настане час".
"Думаю, що вони обов'язково цим займатимуться, щойно настане час. Їхня мета - не дати нам часу на відновлення", - каже експерт.
На його думку, основне питання в тому, чи достатньо Україна захищає енергетику і ключові вузли.
"Чи будемо ми до цього готові - це вже питання до Міністерства енергетики та "Укренерго", - додав Криволап.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. Унаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.
Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.
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Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
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